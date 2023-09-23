Головин пропустит следующую игру «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин заработал дисквалификацию на один матч.
Он не сыграет с «Реймсом» в 8-м туре чемпионата Франции.
Российский футболист получил четыре желтых карточки в шести встречах, что привело к автоматической дисквалификации.
- «Монако» в пятницу проиграл «Ницце» (0:1) и упустил лидерство в Лиге 1.
- Неделю назад Головин впервые стал капитаном монегасков.
- В новом сезоне в его активе 2 гола и 1 ассист в 6 матчах.
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