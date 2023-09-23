Головин пропустит следующую игру «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин заработал дисквалификацию на один матч.

Он не сыграет с «Реймсом» в 8-м туре чемпионата Франции.

Российский футболист получил четыре желтых карточки в шести встречах, что привело к автоматической дисквалификации.