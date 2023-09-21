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    • В Италии рассказали, как Кокорин повлиял на имидж российских игроков

    В Италии рассказали, как Кокорин повлиял на имидж российских игроков

    Журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

    «Могу предположить, что после истории с Кокориным итальянские клубы будут уделять меньше внимания российскому футбольному рынку.

    Кокорин отрицательно повлиял на имидж российских игроков в Италии. Этот трансфер для «Фиорентины» был очень неудачным», – сказал Франки.

    • Кокорин перешел в «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».
    • В прошлом сезоне он стал лучшим игроком чемпионата Кипра.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11838

      alp 45 минут назад

      честно говоря, тут и смотреть то не на кого....

      0
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      Рейтинг: +29

      Царь Бомжей 53 минуты назад

      К сожалению нам по буй, на мнение итальянца, потому что наших туда и так не звали особо, что до Кокорина, что после. А если игрок высокого класса будет, всем абсолютно плевать какой имидж у российских игроков. Возьмите Миранчука, трудяга, не конфликтный. Че этот итальяшка про него не сказал? По его логике, все шведы вшивые высокомерные цыгани типо Ибрагимовича, но это же не так.

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      Рейтинг: +432

      Napaleon Banapart 53 минуты назад

      Кинули вас как лохов...

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