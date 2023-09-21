В Италии рассказали, как Кокорин повлиял на имидж российских игроков

Журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

«Могу предположить, что после истории с Кокориным итальянские клубы будут уделять меньше внимания российскому футбольному рынку.

Кокорин отрицательно повлиял на имидж российских игроков в Италии. Этот трансфер для «Фиорентины» был очень неудачным», – сказал Франки.