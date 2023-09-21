Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Сборная Камеруна хочет сыграть только на одном стадионе в России

    Сборная Камеруна хочет сыграть только на одном стадионе в России

    Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о предстоящем товарищеском матче против сборной России.

    «Если российская сторона хочет сыграть 12 октября, то это не проблема для нас, но пока идет работа над точной датой проведения матча. Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить товарищескую игру наших сборных в России.

    Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи – арена «Зенита» в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», – сказал Джунан.

    • Россия отстранена с февраля 2022 года.
    • При этом российская женская бригада судей получила в сентябре назначение на матч Лиги наций УЕФА.
    • Сборная России играет только товарищеские матчи с азиатскими и африканскими соперниками.

    Новости по теме
    Обновленный рейтинг сборных ФИФА: Россия опустилась еще на одну строчку
    «Все были немного в шоке»: Адамов вспомнил, как в сборной России при Карпине пили пиво и колу
    Стало известно, собирается ли Проведель получать российский паспорт
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 