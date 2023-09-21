Сборная Камеруна хочет сыграть только на одном стадионе в России

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о предстоящем товарищеском матче против сборной России.

«Если российская сторона хочет сыграть 12 октября, то это не проблема для нас, но пока идет работа над точной датой проведения матча. Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить товарищескую игру наших сборных в России.

Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи – арена «Зенита» в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», – сказал Джунан.

Россия отстранена с февраля 2022 года.

При этом российская женская бригада судей получила в сентябре назначение на матч Лиги наций УЕФА.

Сборная России играет только товарищеские матчи с азиатскими и африканскими соперниками.

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