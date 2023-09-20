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    Каррера объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему «Зенит» выигрывает РПЛ в последние годы.

    Петербургская команда под руководством Сергея Семака пять раз подряд стала чемпионом России.

    – После вашего ухода из «Спартака» в РПЛ началась эпоха тотального доминирования «Зенита». Почему никто не может его сместить с первого места?

    – Видимо, клуб больше старался и проявлял себя. Я бы отметил отличные трансферы «Зенита». Сильные игроки, сильный тренер. И это приводит к успеху.

    – В ближайшее время кто-то может отобрать у «Зенита» чемпионство?

    – Почему бы и нет? Футбол замечателен своей непредсказуемостью. Когда я тренировал «Спартак», у «Зенита» тоже были огромные возможности, хорошие игроки и тренеры. Но сначала мы сумели выиграть чемпионат, потом «Локомотив». Поэтому все возможно.

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    Источник: «Известия»

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    20.09.2023 13:24
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