Каррера объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему «Зенит» выигрывает РПЛ в последние годы.

Петербургская команда под руководством Сергея Семака пять раз подряд стала чемпионом России.

– После вашего ухода из «Спартака» в РПЛ началась эпоха тотального доминирования «Зенита». Почему никто не может его сместить с первого места?

– Видимо, клуб больше старался и проявлял себя. Я бы отметил отличные трансферы «Зенита». Сильные игроки, сильный тренер. И это приводит к успеху.

– В ближайшее время кто-то может отобрать у «Зенита» чемпионство?

– Почему бы и нет? Футбол замечателен своей непредсказуемостью. Когда я тренировал «Спартак», у «Зенита» тоже были огромные возможности, хорошие игроки и тренеры. Но сначала мы сумели выиграть чемпионат, потом «Локомотив». Поэтому все возможно.