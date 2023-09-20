Мостовой: «Абаскаль стал слишком много жаловаться. Пора научиться брать ответственность за неудачи команды»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой посоветовал главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю меньше жаловаться.
«Абаскаль стал слишком много жаловаться. Сегодня у него виноват главный тренер сборной, завтра – судья, который рано показал желтую карточку.
Испанцу пора научиться брать ответственность за неудачи команды и меньше жаловаться в прессе. Гильермо какой-то слишком нервный, ему надо расслабиться», – сказал Мостовой.
- «Спартак» вчера победил «Пари НН» (3:0) и вышел из группы Фонбет Кубка России.
- В РПЛ клуб занимает 6-е место.
Источник: «РБ Спорт»