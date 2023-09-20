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    • Мостовой: «Абаскаль стал слишком много жаловаться. Пора научиться брать ответственность за неудачи команды»

    Мостовой: «Абаскаль стал слишком много жаловаться. Пора научиться брать ответственность за неудачи команды»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой посоветовал главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю меньше жаловаться.

    «Абаскаль стал слишком много жаловаться. Сегодня у него виноват главный тренер сборной, завтра – судья, который рано показал желтую карточку.

    Испанцу пора научиться брать ответственность за неудачи команды и меньше жаловаться в прессе. Гильермо какой-то слишком нервный, ему надо расслабиться», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» вчера победил «Пари НН» (3:0) и вышел из группы Фонбет Кубка России.
    • В РПЛ клуб занимает 6-е место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +34357

      oyabun 20 секунд назад

      Мостовой как то уж показательно предвзят. До Юрана в плане "жаловаться" Абаскалю как до Луны.

      0
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      Рейтинг: +11693

      ivany4 1 час назад

      Судя по всему не дали мосту порулить в сборной. Вновь на Спартак переключился.))
      На самом деле стоит прислушиваться к иностранным тренерам в разумных пределах, и исправлять ситуацию в футболе России. Яркий тому пример судейство и дебильные вопросы "знатоков и экспертов" от футбола.

      1
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      Рейтинг: +4340

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ноющий физрук. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +19764

      NewLife 2 часа назад

      А ты Мост, стал слишком много пздить при помощи говномета РБ Спорт.

      3
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      Рейтинг: +6209

      Питерский князь 2 часа назад

      Представляю себе, Абасраль боится уже из толчка выйти; ему везде хейтер Мостовой мерещится.
      :)))

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