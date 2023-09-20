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  • Мостовой: «Абаскаль стал слишком много жаловаться. Пора научиться брать ответственность за неудачи команды»

Мостовой: «Абаскаль стал слишком много жаловаться. Пора научиться брать ответственность за неудачи команды»

20 сентября 2023, 13:10
6

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой посоветовал главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю меньше жаловаться.

«Абаскаль стал слишком много жаловаться. Сегодня у него виноват главный тренер сборной, завтра – судья, который рано показал желтую карточку.

Испанцу пора научиться брать ответственность за неудачи команды и меньше жаловаться в прессе. Гильермо какой-то слишком нервный, ему надо расслабиться», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» вчера победил «Пари НН» (3:0) и вышел из группы Фонбет Кубка России.
  • В РПЛ клуб занимает 6-е место.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (6)
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NewLife
1695205613
А ты Мост, стал слишком много пздить при помощи говномета РБ Спорт.
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ivany4
1695209109
Судя по всему не дали мосту порулить в сборной. Вновь на Спартак переключился.)) На самом деле стоит прислушиваться к иностранным тренерам в разумных пределах, и исправлять ситуацию в футболе России. Яркий тому пример судейство и дебильные вопросы "знатоков и экспертов" от футбола.
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oyabun
1695214380
Мостовой как то уж показательно предвзят. До Юрана в плане "жаловаться" Абаскалю как до Луны.
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шахта Заполярная
1695216246
Мост в кого ты превратился, в склочника, завистника, Гнильца так и прет из тебя. А может ты таким и был, просто с возрастом все повылазило на ружу. тебе больше с таким набором зенит подходит
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Krics
1695219377
Расскажи как денежку выпрашивали ЧМ,как Тренера слили,игрочишка средний,а понтов,даже Рональду и Месси нервно курят в сторонке,ихмо.
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