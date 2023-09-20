В среду, 20 сентября, состоится матч «Арсенал» – ПСВ. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Канониры» пока идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда в 5 матчах набрала 13 очков, и на два балла отстает от лидирующего «Манчестер Сити». В предыдущих пяти играх подопечные Артеты одержали четыре победы, и один раз сыграли вничью.

ПСВ

Эйндховенцы в последних пяти играх, аналогично «Арсеналу», выиграли четыре матча, и один раз сыграли вничью. Подопечные Боша идут на первом месте в чемпионате Нидерландов, и имеют в своем активе 12 очков, набранные в четырех матчах национального первенства.

Факты

История противостояния команд насчитывает восемь игр, в которых «канониры» одержали пять побед, а нидерландцы записали на свой счет две виктории.

Наш прогноз на игру

Обе команды пребывают в хорошей игровой форме, поэтому можно ожидать яркую игру с голами в ворота обеих команд. Впрочем, «канониры» выйдут из этой встречи победителем. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.38), Обе забьют (1.78).