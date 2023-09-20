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    • «Арсенал» – ПСВ: прогноз на матч 1 тура Лиги чемпионов, 20 сентября

    «Арсенал» – ПСВ: прогноз на матч 1 тура Лиги чемпионов, 20 сентября

    В среду, 20 сентября, состоится матч «Арсенал» – ПСВ. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

    «Арсенал»

    «Канониры» пока идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда в 5 матчах набрала 13 очков, и на два балла отстает от лидирующего «Манчестер Сити». В предыдущих пяти играх подопечные Артеты одержали четыре победы, и один раз сыграли вничью.

    ПСВ

    Эйндховенцы в последних пяти играх, аналогично «Арсеналу», выиграли четыре матча, и один раз сыграли вничью. Подопечные Боша идут на первом месте в чемпионате Нидерландов, и имеют в своем активе 12 очков, набранные в четырех матчах национального первенства.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает восемь игр, в которых «канониры» одержали пять побед, а нидерландцы записали на свой счет две виктории.

    Наш прогноз на игру

    Обе команды пребывают в хорошей игровой форме, поэтому можно ожидать яркую игру с голами в ворота обеих команд. Впрочем, «канониры» выйдут из этой встречи победителем. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.38), Обе забьют (1.78).

    Источник: Бомбардир

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