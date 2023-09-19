Абаскаль ответил на претензии, что игроки «Спартака» его не понимают

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на критику после победы над «Пари НН» (3:0) в Фонбет Кубке России.

– Часто к вам возникает много вопросов по составу на матчи Кубка и РПЛ. Появилась информация, что игроки вас не понимают. Можете это прокомментировать?

– Никаких особенных комментариев по этому поводу я вам дать не могу. Просто ноль – один большой ноль.