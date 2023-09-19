Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль ответил на претензии, что игроки «Спартака» его не понимают

    Абаскаль ответил на претензии, что игроки «Спартака» его не понимают

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на критику после победы над «Пари НН» (3:0) в Фонбет Кубке России.

    – Часто к вам возникает много вопросов по составу на матчи Кубка и РПЛ. Появилась информация, что игроки вас не понимают. Можете это прокомментировать?

    – Никаких особенных комментариев по этому поводу я вам дать не могу. Просто ноль – один большой ноль.

    • «Спартак» досрочно вышел из группы Кубка России.
    • В чемпионате москвичи идут 6-ми.

    Новости по теме
    Абаскаль назвал лучшего игрока чемпионата России 1
    Абаскаль прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Пари НН»
    Абаскаль объяснил, почему «Спартаку» важно победить «Пари НН» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:11
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11680

      ivany4 50 минут назад

      Какие претензии, от кого?? Правильно сказал. Нечего комментировать всякие домыслы. Если тупые комментаторы не могут картинку на поле прокомментировать нормально, то как они могут понять замыслы тренера.
      Похоже все эти болтуны с микрофоном и самодовольные писаки возомнили себя строителями футбола в России. А по сути, кроме грязи пошлости и оскорблений, которые нравится ограниченному кругу людей, толку от них нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +633

      timon2401 1 час назад

      как только новость про Спартак, помойные тут как тут)))) складывается впечатление что они за Спартак больше топят чем за пи.д.орский клуб, только ни как признать этого ни хотят

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6195

      Питерский князь 1 час назад

      Даже мне нечего из себя выдавить. О чём вообще идет речь? Сектантв, настолько в отдельной реальности живут, что мне их не понять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21785

      Cleaner 1 час назад

      Просто ноль – один большой ноль.

      Это Абаскаль про себя?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6195

      Питерский князь > Cleaner 1 час назад

      Это он про срамтак и себя.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +223

      Amorphis > Питерский князь 1 час назад

      Скорее про уровень интеллекта любителей отходов Шестерочки)
      Да и по моему у тебя Очепятка, букву нужно заменить т на д в слове питерский

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 