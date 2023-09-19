Абаскаль ответил на претензии, что игроки «Спартака» его не понимают

Какие претензии, от кого?? Правильно сказал. Нечего комментировать всякие домыслы. Если тупые комментаторы не могут картинку на поле прокомментировать нормально, то как они могут понять замыслы тренера.
Похоже все эти болтуны с микрофоном и самодовольные писаки возомнили себя строителями футбола в России. А по сути, кроме грязи пошлости и оскорблений, которые нравится ограниченному кругу людей, толку от них нет.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на критику после победы над «Пари НН» (3:0) в Фонбет Кубке России.
– Часто к вам возникает много вопросов по составу на матчи Кубка и РПЛ. Появилась информация, что игроки вас не понимают. Можете это прокомментировать?
– Никаких особенных комментариев по этому поводу я вам дать не могу. Просто ноль – один большой ноль.
- «Спартак» досрочно вышел из группы Кубка России.
- В чемпионате москвичи идут 6-ми.