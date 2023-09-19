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    • Стала известна сумма, которую клубы РПЛ потеряли из-за отстранения от еврокубков

    Стала известна сумма, которую клубы РПЛ потеряли из-за отстранения от еврокубков

    «Спорт-Экспресс» подсчитал финансовые потери российских клубов из-за отстранения от еврокубков.

    За два сезона (2022/23 и 2023/24) команды РПЛ заработали бы в турнирах УЕФА минимум 84,5 миллиона евро. Это выплаты за участие в определенных стадиях еврокубков и по 10-летнему «историческому» рейтингу клубов, а также доход от реализации ТВ-прав.

    Больше всего мог получить «Зенит» – 65,5 миллиона.

    Кроме того, клубам полагались дополнительные денежные бонусы – за победы, ничьи и проход в следующие стадии.

    Клубы из России с 2012 года заработали в турнирах УЕФА 674 миллиона: больше 1/3 – у «Зенита»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16255

      Алексей З 8 минут назад

      Вы лучше посчитайте сколько страна потратила на СВО, сколько семей потеряли отцов , сыновей. Вы что в С-Э в параллельном мире живёте?

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