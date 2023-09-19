Стала известна сумма, которую клубы РПЛ потеряли из-за отстранения от еврокубков

«Спорт-Экспресс» подсчитал финансовые потери российских клубов из-за отстранения от еврокубков.

За два сезона (2022/23 и 2023/24) команды РПЛ заработали бы в турнирах УЕФА минимум 84,5 миллиона евро. Это выплаты за участие в определенных стадиях еврокубков и по 10-летнему «историческому» рейтингу клубов, а также доход от реализации ТВ-прав.

Больше всего мог получить «Зенит» – 65,5 миллиона.

Кроме того, клубам полагались дополнительные денежные бонусы – за победы, ничьи и проход в следующие стадии.

Клубы из России с 2012 года заработали в турнирах УЕФА 674 миллиона: больше 1/3 – у «Зенита»