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    • Клубы из России с 2012 года заработали в турнирах УЕФА 674 миллиона: больше 1/3 – у «Зенита»

    Клубы из России с 2012 года заработали в турнирах УЕФА 674 миллиона: больше 1/3 – у «Зенита»

    Стали известны данные выплат УЕФА командам из России за участие в еврокубках в период с 2012 по 2022-й год.

    По данным «СЭ», за десять лет российские клубы получили от УЕФА 673,9 миллиона евро.

    Больше всего заработал «Зенит» – 236,6 миллиона евро. Это свыше трети всей суммы, выделенной на российские клубы.

    ЦСКА занял второе место (150,9), «Локомотив» – третье (99,3), «Краснодар» – четвертое (67,5).

    «Спартак» заработал 54,9 миллиона евро, став пятым в рейтинге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19349

      paracetamol 57 минут назад

      Свиням досталось только на комбикорм!

      1
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      Рейтинг: +5201

      Spirit_78 1 час назад

      Зенит зарабатывает и тратит, всем брызгающим слюной чертям назло.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16233

      Алексей З 1 час назад

      А вот по данным УЕФА, таблицу приводили неделю назад , Зенит входит в 15 худших по балансу заработал-потратил.
      Приведите цифры сколько клуб потратил за этот период.
      Он убыточен по своей сути и только узурпаторы власти в стране этого не хотят замечать.

      0
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      Рейтинг: +17

      Вованчик87 > Алексей З 1 час назад

      хрюкнул? Ты в пятёрке, не ссы!

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      Рейтинг: +5201

      Spirit_78 > Алексей З 1 час назад

      Ты со своей секты никчёмной начни, она не только убыточная, но ещё и убогая и ничего не выигрывает. Вопрос - зачем такие огромные средства, заработанные на народных недрах, в неё вливают?

      2
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      Рейтинг: +5429

      Эном айс > Вованчик87 51 минуту назад

      Ну,в принципе да..Как оказалось пятым колесом в карете,спущенной под откос , является рабоклуб.
      Ну, в смысле ,фсенародный.

      1
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