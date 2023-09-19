Клубы из России с 2012 года заработали в турнирах УЕФА 674 миллиона: больше 1/3 – у «Зенита»

Свиням досталось только на комбикорм!
Стали известны данные выплат УЕФА командам из России за участие в еврокубках в период с 2012 по 2022-й год.
По данным «СЭ», за десять лет российские клубы получили от УЕФА 673,9 миллиона евро.
Больше всего заработал «Зенит» – 236,6 миллиона евро. Это свыше трети всей суммы, выделенной на российские клубы.
ЦСКА занял второе место (150,9), «Локомотив» – третье (99,3), «Краснодар» – четвертое (67,5).
«Спартак» заработал 54,9 миллиона евро, став пятым в рейтинге.