Клубы из России с 2012 года заработали в турнирах УЕФА 674 миллиона: больше 1/3 – у «Зенита»

Стали известны данные выплат УЕФА командам из России за участие в еврокубках в период с 2012 по 2022-й год.

По данным «СЭ», за десять лет российские клубы получили от УЕФА 673,9 миллиона евро.

Больше всего заработал «Зенит» – 236,6 миллиона евро. Это свыше трети всей суммы, выделенной на российские клубы.

ЦСКА занял второе место (150,9), «Локомотив» – третье (99,3), «Краснодар» – четвертое (67,5).

«Спартак» заработал 54,9 миллиона евро, став пятым в рейтинге.