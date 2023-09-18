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    • Шнякин рассказал о проблемах внутри «Спартака»: «Не все игроки улавливают логику Абаскаля»

    Шнякин рассказал о проблемах внутри «Спартака»: «Не все игроки улавливают логику Абаскаля»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин сообщил о внутренних проблемах «Спартака».

    «Пообщался с футболистами из клуба. Надо сказать, волнение и переживания игроков «Спартака» – особенно русских – примерно те же самые, что и у болельщиков.

    Они связаны прежде всего с выбором состава, с подбором игроков. Не все футболисты в команде улавливают логику Абаскаля – как и по стартовому составу, так и по заменам.

    Возьмем условного Михаила Игнатова – если что, это не он мне рассказывал, слова другого футболиста. И этому футболисту не совсем понятно, почему, например, Михаил после удачного отрезка не появляется в стартовом составе.

    Так же бывает наоборот: тот же условный Игнатов не очень здорово отыграл, а потом появился вдруг в основе. При этом тренировки интересные, Абаскаль по-прежнему мотиватор, все разжевывает и объясняет.

    Еще я знаю, что не всем в команде нравится положение Квинси Промеса. Иногда он доигрывает матчи так, что замены напрашиваются, но Абаскаль в него верит, постоянно дает по 90 минут.

    Я в этом случае скорее за Абаскаля. Промес – очень скилловый футболист, у него на тренировках потрясающие показатели эффективности ударов. На это Абаскаль и делает ставку, зная, что Промес – игрок эпизода. Даже если проводит не лучший матч, все равно может сделать эпизод», – сказал Шнякин.

    • Абаскаль в команде 2-й сезон.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Завтра, 19 сентября, «Спартак» проведет кубковый гостевой матч против «Пари НН».

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    Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского

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