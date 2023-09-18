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    • Шишка размером с яблоко: жуткие последствия прямого попадания Роналду в голову оператора

    Шишка размером с яблоко: жуткие последствия прямого попадания Роналду в голову оператора

    В матче чемпионата Саудовской Аравии с участием Криштиану Роналду произошел неприятный инцидент.

    Форвард «Аль-Насра» неудачно исполнил штрафной в матче против «Аль-Раеда» (3:1) и попал мячом прямо в голову телеоператора.

    После игры оператор показал жуткие последствия мощного удара Криштиану. На его лбу образовалась шишка размером с яблоко.

    • Об извинениях Криштиану пока не сообщается.
    • Португалец забил гол.
    • «Аль-Наср» идет в таблице на 6-м месте.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25149

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Роналду сделал оператора знаменитым - и за это должен ещё извиниться?... )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1501

      Sedoi_Goblin 3 часа назад

      Довольный, лыбу давит)))

      1
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