Шишка размером с яблоко: жуткие последствия прямого попадания Роналду в голову оператора

Роналду сделал оператора знаменитым - и за это должен ещё извиниться?... )))
В матче чемпионата Саудовской Аравии с участием Криштиану Роналду произошел неприятный инцидент.
Форвард «Аль-Насра» неудачно исполнил штрафной в матче против «Аль-Раеда» (3:1) и попал мячом прямо в голову телеоператора.
После игры оператор показал жуткие последствия мощного удара Криштиану. На его лбу образовалась шишка размером с яблоко.
- Об извинениях Криштиану пока не сообщается.
- Португалец забил гол.
- «Аль-Наср» идет в таблице на 6-м месте.