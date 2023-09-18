Шишка размером с яблоко: жуткие последствия прямого попадания Роналду в голову оператора

В матче чемпионата Саудовской Аравии с участием Криштиану Роналду произошел неприятный инцидент.

Форвард «Аль-Насра» неудачно исполнил штрафной в матче против «Аль-Раеда» (3:1) и попал мячом прямо в голову телеоператора.

После игры оператор показал жуткие последствия мощного удара Криштиану. На его лбу образовалась шишка размером с яблоко.