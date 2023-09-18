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    Орлов назвал лучшего форварда «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча «Зенита» с «Рубином».

    Петербуржцы победили со счетом 3:0. Гол в дебютной игре забил форвард Вильсон Изидор.

    «По игре ли счет? Все-таки сказалась разница в уровне мастерства, класса. Казанцы, конечно, старались. Нельзя упрекнуть хозяев в отсутствии самоотдачи. Но «Зенит» гораздо лучше реализовал свои моменты. Команда Сергея Семака сыграла очень рационально.

    Я предполагал, что Изидор поможет питерцам. Он начал доказывать свою состоятельность в первой же встрече, забив гол. Считаю, он сильнее и Кассьерры, и Сергеева. Его козыри – скорость, дриблинг, легкость! Быстро влился в игру, что говорит о хорошей атмосфере внутри коллектива. Семак же рисковал, выпуская Вильсона с первых минут, он же только недавно в команде. Но ход сработал. Физически легионер здорово готов», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6907

      Давид59 40 минут назад

      Дочитал до конца. И какой-же форвард лучший? Неужели Изидор? Который один раз по воротам пробил.

      0
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      Рейтинг: +6152

      Питерский князь 1 час назад

      В следующий игре покатаемся на паровоже!
      Смотродской будет что сказать.
      Надеюсь Изидору тоже!

      0
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