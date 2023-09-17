Титов рассказал, что Гинер звал его в ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал, что получал предложение от владельца ЦСКА Евгения Гинера.
«В шутку была ситуация. 2004 год, я не играл в тот год, стояли Гинер и я в метре друг от друга, он курил сигару и в шутку сказал: «А давай к нам». Я ответил: «Евгений Леннорович, при всем уважении не сделаю этого никогда». И на этом тема была закрыта», – сказал Титов.
- У Егора 442 матча за «Спартак» – больше только у Федора Черенкова (494).
- Титов – 7-й бомбардир «Спартака» (106 голов).
- Он был в штабе Дмитрия Аленичева, когда тот тренировал «Спартак» в 2015-2016 годах.
Источник: «РБ Спорт»