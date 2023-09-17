Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад», 5 тур чемпионата Испании на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Реал Мадрид»: Кепа, Гарсия, Алаба, Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Кросс, Вальверде, Беллингем, Родриго, Хоселу.
Главный тренер: Карло Анчелотти
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Терни, Барренечеа, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Оярсабаль.
Главный тренер: Альгуасил Иманол
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад»
Прямой эфир встречи будет транслировать «Фонбет»
Источник: Бомбардир