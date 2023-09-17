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    • Карпин прокомментировал упущенную с 2:0 победу над «Балтикой»

    Карпин прокомментировал упущенную с 2:0 победу над «Балтикой»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил исход матча восьмого тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

    • Ростовчане вели 2:0.
    • Команда идет на 11-м месте.
    • У Карпина с учетом сборной России 1 победа в последних 8 матчах.

    «Только спокойствия не хватило. Всe было под контролем. Но в концовке боязнь проиграть. Опять стали терять мяч, дубасить его куда-то по трибунам. Это связано именно с нервозностью, думаю», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      tizona 58 минут назад

      В данной ситуации это нормально. Ростов неплохо справился с ситуацией. Невезение и досадные неудачи продлятся до апреля(включительно) следующего года. Чтобы справляться с такими ситуациями нужно иметь очень много сильных игроков плюс правильно настроить их на игру .А этого в Ростове нет. А вот в Барселоне есть и у них дела идут лучше чем в Ростове.

      0
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      Рейтинг: +13265

      Вомбат 1 час назад

      Ростов этого сезона - типичный аутсайдер. Не по составу и не по уровню игры, а по психологии. В первом тайме два привоза от Натана Гассама - два гола Ростова. Во втором тайме Балтика наконец приняла темп Ростова, раскачалась и стала тупо без креатива давить. Ростов должен был добавить, снова заставить соперника ошибаться, но предпочел оборонять 2:0. Это была ошибка. В обороне Ростов откровенно плох, и даже тупого давления не держит.

      2
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      Рейтинг: +6630

      rash1959 2 часа назад

      Ну и...? ( )(ули)

      2
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      Рейтинг: +300

      ЗаЖиМ 2 часа назад

      Это маленькая белая пушистая лисичка

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