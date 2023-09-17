Карпин прокомментировал упущенную с 2:0 победу над «Балтикой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил исход матча восьмого тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

Ростовчане вели 2:0.

Команда идет на 11-м месте.

У Карпина с учетом сборной России 1 победа в последних 8 матчах.

«Только спокойствия не хватило. Всe было под контролем. Но в концовке боязнь проиграть. Опять стали терять мяч, дубасить его куда-то по трибунам. Это связано именно с нервозностью, думаю», – сказал Карпин.