В воскресенье, 17 сентября, «Борнмут» на своем поле сыграет с «Челси». Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

«Борнмут»

Подопечные Андони Ираолы идут на 16 месте в турнирной таблице. В активе команды два набранных очка в четырех сыгранных матчах – коллектив дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. «Борнмут» забил четыре гола и пропустил восемь мячей.

«Синие» с четырьмя очками, набранными в четырех матчах, идут на 12 месте в турнирной таблице. Команда одержала одну победу, потерпела два поражения, и в одной встрече сыграла вничью. В активе лондонцев пять забитых, и пять пропущенных голов.

Статистика и факты

История противостояния команд насчитывает 19 матчей. В предыдущих пяти встречах были зафиксированы четыре победы «Челси» и одна ничья.

Наш прогноз на игру

Обе команды прозябают в нижней половине турнирной таблицы, и если нахождение «Борнмута» там оправдано – команда не хватает звезд с неба, то «синие», в очередной раз потратившие круглую сумму на трансферы, смотрятся там неорганично. Впрочем, в предстоящей встрече подопечные Почеттино имеют все шансы на три очка, и мы, пожалуй, поверим в победу «синих». Наш прогноз – победа «Челси» (1.80).