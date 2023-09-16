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    «Борнмут» – «Челси»: прогноз на матч 5 тура АПЛ, 17 сентября

    В воскресенье, 17 сентября, «Борнмут» на своем поле сыграет с «Челси». Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

    «Борнмут»

    Подопечные Андони Ираолы идут на 16 месте в турнирной таблице. В активе команды два набранных очка в четырех сыгранных матчах – коллектив дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. «Борнмут» забил четыре гола и пропустил восемь мячей.

    «Челси»

    «Синие» с четырьмя очками, набранными в четырех матчах, идут на 12 месте в турнирной таблице. Команда одержала одну победу, потерпела два поражения, и в одной встрече сыграла вничью. В активе лондонцев пять забитых, и пять пропущенных голов.

    Статистика и факты

    История противостояния команд насчитывает 19 матчей. В предыдущих пяти встречах были зафиксированы четыре победы «Челси» и одна ничья.

    Наш прогноз на игру

    Обе команды прозябают в нижней половине турнирной таблицы, и если нахождение «Борнмута» там оправдано – команда не хватает звезд с неба, то «синие», в очередной раз потратившие круглую сумму на трансферы, смотрятся там неорганично. Впрочем, в предстоящей встрече подопечные Почеттино имеют все шансы на три очка, и мы, пожалуй, поверим в победу «синих». Наш прогноз – победа «Челси» (1.80).

    Источник: Бомбардир

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