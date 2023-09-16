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    • «Локомотив» – «Оренбург»: прогноз на матч 8 тура РПЛ, 17 сентября

    «Локомотив» – «Оренбург»: прогноз на матч 8 тура РПЛ, 17 сентября

    В воскресенье, 17 сентября, московский «Локомотив» сыграет с «Оренбургом». Игра начнется в 19:00 по мск, и пройдет в Москве на «РЖД-Арене».

    «Локомотив»

    Подопечные Михаила Галактионова идут на шестом месте в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 12 очков, и отстает от лидирующего «Краснодара» на пять баллов. «Красно-зеленые» выиграли три матча, в трех встречах сыграли вничью и потерпели одно поражение. Отметим, в активе команды 13 забитых, и 11 пропущенных голов.

    «Оренбург»

    Оренбуржцы с 5 баллами идут на 14 месте в турнирной таблице. Команда выиграла один матч, в двух встречах уступила и потерпела четыре поражения. «Оренбург» забил семь голов и пропустил 13 мячей.

    Статистика и факты

    Команды провели 9 очных встреч, в последних пяти «Локомотив» одержал пять побед, «красно-зеленые» наколотили 15 мячей, а «Оренбург» ответил 5 голами.

    Наш прогноз на игру

    «Локомотив», похоже, находит свою игру, что отражается и на турнирном положении команды. В предстоящей встрече «железнодорожники» фаворит матча, и наверняка команда сделает все, чтобы набрать три очка. «Оренбург» же – один из аутсайдеров национального первенства. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.95)

    Источник: Бомбардир

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