Мостовой уверен, что Россия вышла бы на Евро-2024

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что национальная команда участвовала бы на Евро-2024.

«Футбол сборной России не вызывает положительных эмоций. Команда играет скучно и без азарта. Но уверен, на Евро-2024 мы бы смогли отобраться. Сейчас это легко сделать. В группе по несколько команд уровня Сан-Марино и Лихтенштейна. Если бы нас не отстранили, мы бы прошли отборочный этап чемпионата Европы», – сказал Мостовой.