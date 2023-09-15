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    Мостовой уверен, что Россия вышла бы на Евро-2024

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что национальная команда участвовала бы на Евро-2024.

    «Футбол сборной России не вызывает положительных эмоций. Команда играет скучно и без азарта. Но уверен, на Евро-2024 мы бы смогли отобраться. Сейчас это легко сделать. В группе по несколько команд уровня Сан-Марино и Лихтенштейна. Если бы нас не отстранили, мы бы прошли отборочный этап чемпионата Европы», – сказал Мостовой.

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • Россия отстранена от международных соревнований.

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    Источник: «РБ Спорт»

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