Тен Хаг высказался об отстранении Санчо из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал отстранение Джейдона Санчо от основы команды.

Ранее сообщалось, что Джейдона просили извиниться перед тен Хагом, но игрок отказался. После этого руководство отстранило 23-летнего англичанина.

«Мне нечего добавить, уже все сказано. У нас сильный состав, команда в хорошем настроении.

Неприятные ситуации порой происходят. Если кто-то из игроков переходит черту, мне нужно принять строгие меры», – сказал тен Хаг.