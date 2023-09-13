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    Глушаков считает, что сборная России деградирует

    Бывший полузащитник сборной России поделился наблюдениями от просмотра товарищеского матча с Катаром.

    Команда Валерия Карпина сыграла на выезде вничью – 1:1.

    – Был ли Александр Головин сильнее других россиян?

    – Конечно, он отличается от других футболистов, сейчас в самом рассвете сил, играет в Европе.

    Тут нужно смотреть с другой стороны, чего хотел главный тренер – посмотреть игроков, или чтобы команда поиграла, возможно, какие-то новые сочетания.

    Тут много всяких нюансов, задачи Российского футбольного союза и тренера, тут, наверное, не был на первом месте какой-то результат. Понятно, что все всегда хотят выиграть, но, может быть, были другие нюансы.

    В последнее время в основном вничью играем. Мало забиваем, значит, нападение плохо играет, но если пропускаем от таких сборных, то тоже значит, что что-то не так. То есть где-то деградируем, а не получаем хороший результат.

    Не расстраивают такие результаты. Я думаю, что расстраиваться нет смысла, потому что непонятно, к чему готовимся, а просто просматриваем игроков. Здесь с такой стороны нужно смотреть.

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    Источник: ТАСС

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    13.09.2023 09:27
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