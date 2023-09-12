Санчо удалил пост с критикой тен Хага

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо удалил пост, в котором раскритиковал главного тренера клуба Эрика тен Хага.
- Накануне игрок и тренер обменялись публичными претензиями.
- Тен Хаг заявил, что недоволен работой Санчо на тренировках.
- Санчо в ответ обвинил тен Хага во лжи в соцсетях.
Санчо удалил пост, который был закреплен в его твиттере. Запись гласила: «Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках.
Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!
Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов.
Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в начале сентября.