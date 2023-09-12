Санчо удалил пост с критикой тен Хага

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо удалил пост, в котором раскритиковал главного тренера клуба Эрика тен Хага.

Накануне игрок и тренер обменялись публичными претензиями.

Тен Хаг заявил, что недоволен работой Санчо на тренировках.

Санчо в ответ обвинил тен Хага во лжи в соцсетях.

Санчо удалил пост, который был закреплен в его твиттере. Запись гласила: «Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках.

Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!

Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов.

Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в начале сентября.