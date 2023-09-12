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    • «Бавария» готова отпустить Нагельсмана в сборную Германии при двух условиях

    «Бавария» готова отпустить Нагельсмана в сборную Германии при двух условиях

    Юлиан Нагельсман может возглавить сборную Германии.

    У специалиста имеется действующий контракт с «Баварией», из которой он ушел весной этого года.

    Мюнхенцы готовы отпустить тренера в сборную бесплатно при двух условиях:

    1. Проведение товарищеского матча между «Баварией» и сборной Германией.
    2. Немецкий футбольный союз должен полностью покрыть зарплату Нагельсманна.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Сегодня, 19:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5992

      Питерский князь 26 минут назад

      Интересно, а почему, мы в 45 году не истребили немцев? Чтобы сейчас слушать Олофа Шольца, какие мы плохие?
      Это не о футболе, просто мысли. Они ведь нас хотели истребить.

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