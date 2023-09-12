«Бавария» готова отпустить Нагельсмана в сборную Германии при двух условиях

Интересно, а почему, мы в 45 году не истребили немцев? Чтобы сейчас слушать Олофа Шольца, какие мы плохие?
Это не о футболе, просто мысли. Они ведь нас хотели истребить.
Юлиан Нагельсман может возглавить сборную Германии.
У специалиста имеется действующий контракт с «Баварией», из которой он ушел весной этого года.
Мюнхенцы готовы отпустить тренера в сборную бесплатно при двух условиях:
- Проведение товарищеского матча между «Баварией» и сборной Германией.
- Немецкий футбольный союз должен полностью покрыть зарплату Нагельсманна.