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    «Спартак» отказался от аренды нападающего «Бешикташа»

    Форвард «Бешикташа» Джексон Мюлека не смог трудоустроиться в «Спартаке».

    Московскому клубу предлагали взять игрока в аренду на год за 500 тысяч евро с опцией последующего выкупа за 4-5 миллионов.

    Зарплата нападающего в России могла составить 1,2 миллиона евро за сезон.

    В итоге «Спартак» не стал подписывать 23-летнего футболиста, посчитав, что он не усилит команду.

    • Мюлека проводит 2-й сезон в «Бешикташе».
    • Его статистика: 41 матч, 9 голов, 1 ассист.
    • Он выступает за сборную ДР Конго.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 млн евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5971

      Питерский князь 6 минут назад

      Бомбардир хватит врать.
      Это в секту никто не хочет вступать, а не наоборот!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Alemann 1 час назад

      Вообще-то турки - мусульмане, в свинарник Аллах не велит.

      2
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