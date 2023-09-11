«Спартак» отказался от аренды нападающего «Бешикташа»

Форвард «Бешикташа» Джексон Мюлека не смог трудоустроиться в «Спартаке».
Московскому клубу предлагали взять игрока в аренду на год за 500 тысяч евро с опцией последующего выкупа за 4-5 миллионов.
Зарплата нападающего в России могла составить 1,2 миллиона евро за сезон.
В итоге «Спартак» не стал подписывать 23-летнего футболиста, посчитав, что он не усилит команду.
- Мюлека проводит 2-й сезон в «Бешикташе».
- Его статистика: 41 матч, 9 голов, 1 ассист.
- Он выступает за сборную ДР Конго.
- Рыночная стоимость игрока – 4 млн евро.
Источник: Metaratings