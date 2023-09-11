«Спартак» отказался от аренды нападающего «Бешикташа»

Форвард «Бешикташа» Джексон Мюлека не смог трудоустроиться в «Спартаке».

Московскому клубу предлагали взять игрока в аренду на год за 500 тысяч евро с опцией последующего выкупа за 4-5 миллионов.

Зарплата нападающего в России могла составить 1,2 миллиона евро за сезон.

В итоге «Спартак» не стал подписывать 23-летнего футболиста, посчитав, что он не усилит команду.