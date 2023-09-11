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    • Зенитовец Коваленко спрогнозировал топ-5 РПЛ по итогам сезона: «Спартак» – вне тройки

    Зенитовец Коваленко спрогнозировал топ-5 РПЛ по итогам сезона: «Спартак» – вне тройки

    Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко

    – Сложно строить прогнозы, когда в РПЛ прошло лишь семь туров. Но все же – как будет выглядеть твой топ-5 по итогам сезона?

    – На первом месте – «Зенит». На втором – «Краснодар». На третьем – ЦСКА. Дальше «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Крылья».

    – Если «Спартак» вне тройки – может, ему хотя бы Кубок России?

    – Нет! Кубок завоюет «Зенит».

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ.
    • «Краснодар» лидирует с трехочковым отрывом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16233

      Алексей З 1 час назад

      Сколько людей , столько и мнений. Имеет право.
      В противовес спросите игроков Спартака, а то как-то однабоко.

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      Рейтинг: +10006

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Зенитовец Коваленко очень слабый футболист , в Зените 2, есть намного сильнее и талантливее !

      2
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