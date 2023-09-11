Зенитовец Коваленко спрогнозировал топ-5 РПЛ по итогам сезона: «Спартак» – вне тройки

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко

– Сложно строить прогнозы, когда в РПЛ прошло лишь семь туров. Но все же – как будет выглядеть твой топ-5 по итогам сезона?

– На первом месте – «Зенит». На втором – «Краснодар». На третьем – ЦСКА. Дальше «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Крылья».

– Если «Спартак» вне тройки – может, ему хотя бы Кубок России?

– Нет! Кубок завоюет «Зенит».