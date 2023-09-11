Зенитовец Коваленко спрогнозировал топ-5 РПЛ по итогам сезона: «Спартак» – вне тройки

Сколько людей , столько и мнений. Имеет право.
В противовес спросите игроков Спартака, а то как-то однабоко.
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко
– Сложно строить прогнозы, когда в РПЛ прошло лишь семь туров. Но все же – как будет выглядеть твой топ-5 по итогам сезона?
– На первом месте – «Зенит». На втором – «Краснодар». На третьем – ЦСКА. Дальше «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Крылья».
– Если «Спартак» вне тройки – может, ему хотя бы Кубок России?
– Нет! Кубок завоюет «Зенит».
- «Зенит» занимает второе место в РПЛ.
- «Краснодар» лидирует с трехочковым отрывом.