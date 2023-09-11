Бердыев рассказал, что нужно сделать РФС после снятия бана с российского футбола

"МЫ стали сильнее..."
И богаче..
Эх,Туркмен-башли..(
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев высказался об изоляции российского футбола.
– Как вы считаете, закончится ли эта эпоха изоляции для российского футбола? Можно ли сейчас что-то сделать для российского футбола?
– Многое зависит от РФС, как правильно они этим воспользуются. Что нужно сделать, чтобы мы стали сильнее, когда закончится эта изоляция.
- Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
- Национальная команда играет только товарищеские матчи.