Бердыев рассказал, что нужно сделать РФС после снятия бана с российского футбола

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев высказался об изоляции российского футбола.

– Как вы считаете, закончится ли эта эпоха изоляции для российского футбола? Можно ли сейчас что-то сделать для российского футбола?

– Многое зависит от РФС, как правильно они этим воспользуются. Что нужно сделать, чтобы мы стали сильнее, когда закончится эта изоляция.