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    • Бердыев рассказал, что нужно сделать РФС после снятия бана с российского футбола

    Бердыев рассказал, что нужно сделать РФС после снятия бана с российского футбола

    Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев высказался об изоляции российского футбола.

    – Как вы считаете, закончится ли эта эпоха изоляции для российского футбола? Можно ли сейчас что-то сделать для российского футбола?

    – Многое зависит от РФС, как правильно они этим воспользуются. Что нужно сделать, чтобы мы стали сильнее, когда закончится эта изоляция.

    • Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
    • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5328

      Эном айс 10 минут назад

      "МЫ стали сильнее..."
      И богаче..
      Эх,Туркмен-башли..(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57043

      MaxRnD 14 минут назад

      И что нужно сделать ?

      Читал, читал, ответа не нашёл ...

      PS Новость из серии хаотического чёса, быстрее нажать на кнопку "опубликовать", а со смыслом - да там, хоть трава не расти

      1
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