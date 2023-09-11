Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенла» Тула – «Химки» , 9 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 11 сентября 2023, в 16:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
Предполагаемые составы команд:
«Арсенал» Тула: Кокарев, Коротков, Большаков, Померко, Денисов, Ткачев, Попов, Мацукатов, Хабибов, Кайнов, Окоронкво.
Главный тренер: Александр Сторожук
«Химки»: Обухов, Телехов, Исаенко, Степанов, Волков, Варатынов, Магомедов, Барковский, Корян, Хосонов, Яковлев.
Главный тренер: Андрей Талалаев
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенла» Тула – «Химки»
Прямой эфир встречи пройдет на канале «Матч Премьер», игру также будет транслировать «Фонбет».
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