Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенла» Тула – «Химки» , 9 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 11 сентября 2023, в 16:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».

Стартовые составы команд:

«Арсенал» Тула: Кокарев, Коротков, Большаков, Попов, Нижегородов, Кайнов, Макаров, Ндука, Ткачев, Хабибов, Джонатан.

Главный тренер: Александр Сторожук

«Химки»: Обухов, Телехов, Голубович, Исаенко, Степанов, Варатынов, Магомедов, Хосонов, Барковский, Корян, Яковлев.

Главный тренер: Андрей Талалаев

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенла» Тула – «Химки»

Прямой эфир встречи пройдет на канале «Матч Премьер», игру также будет транслировать «Фонбет».