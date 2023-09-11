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«Спартак» решил не подписывать нового нападающего

11 сентября 2023, 13:25
4

«Спартак» не усилит атаку, несмотря на уход из клуба Шамара Николсона и Бальде Кейта.

«Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию, центрального форварда не будет, хотя его поиски после ухода в аренду Шамара и Бальде действительно активно велись.

Логика решения понятная: брать центрфорварда, который бы гарантированно не усилил позицию, в клубе не готовы.

Павлидиса из «АЗ» действительно предлагали, но его бы пришлось выкупать каким-то сложным путем (как «Динамо» покупало Чавеса), поскольку, что голландцам, что французам принимать деньги от российских клубов запрещено на уровне федераций.

Все остальные варианты в команде усилением не посчитали, либо сомневались в реальности заключения сделки», – сообщил источник.

  • «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ.
  • Москвичи набрали 10 очков в 7 турах.
  • Их следующий соперник – «Сочи» (16 сентября).

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Источник: телеграм-канал журналиста Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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Persona_non_Grata
1694429788
А надо ли было тогда избавляться СРАЗУ от двух нападающих ??? - не так хорош Соболев, что бы делать на него ТАКУЮ ставку, ну а уж про Милешина то и вообще говорить нечего - ПОКА это не нападающий нужного уровня, вот его бы я и отправил в аренду.
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alefreddy
1694430780
оставили обескровленное нападение и опять отмазки.Сплошная чехарда то Шамар очень хороший мы его подписали то Кейта а теперь на выход
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DVOK68
1694435458
Ну да,ну да. Хорошо.Просто гении в руководстве,на много ходов вперёд видят.Как в шахматах. Соболев ведь супернап,это раз.И стопроцентно защищён от травм и дисквалификаций.Это два.Ну и скажу что на крайний случай у нас есть забивной и мастеровитый Мелёшин.Это три.
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timon2401
1694439508
Покупать полузащитников на одну и ту же позицию, избавляться от действующих нападающих и оставлять одного Соболева (Мелешин пока уровень Спартака 2) и при этом ставить задачи о чемпионстве... руководство меняется, принципы руководства остаются прежние(((
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