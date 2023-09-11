«Спартак» решил не подписывать нового нападающего

«Спартак» не усилит атаку, несмотря на уход из клуба Шамара Николсона и Бальде Кейта.

«Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию, центрального форварда не будет, хотя его поиски после ухода в аренду Шамара и Бальде действительно активно велись.

Логика решения понятная: брать центрфорварда, который бы гарантированно не усилил позицию, в клубе не готовы.

Павлидиса из «АЗ» действительно предлагали, но его бы пришлось выкупать каким-то сложным путем (как «Динамо» покупало Чавеса), поскольку, что голландцам, что французам принимать деньги от российских клубов запрещено на уровне федераций.

Все остальные варианты в команде усилением не посчитали, либо сомневались в реальности заключения сделки», – сообщил источник.

«Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ.

Москвичи набрали 10 очков в 7 турах.

Их следующий соперник – «Сочи» (16 сентября).

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