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    «Спартак» решил не подписывать нового нападающего

    «Спартак» не усилит атаку, несмотря на уход из клуба Шамара Николсона и Бальде Кейта.

    «Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию, центрального форварда не будет, хотя его поиски после ухода в аренду Шамара и Бальде действительно активно велись.

    Логика решения понятная: брать центрфорварда, который бы гарантированно не усилил позицию, в клубе не готовы.

    Павлидиса из «АЗ» действительно предлагали, но его бы пришлось выкупать каким-то сложным путем (как «Динамо» покупало Чавеса), поскольку, что голландцам, что французам принимать деньги от российских клубов запрещено на уровне федераций.

    Все остальные варианты в команде усилением не посчитали, либо сомневались в реальности заключения сделки», – сообщил источник.

    • «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ.
    • Москвичи набрали 10 очков в 7 турах.
    • Их следующий соперник – «Сочи» (16 сентября).

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    Источник: телеграм-канал журналиста Максима Никитина

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3195

      alefreddy 1 час назад

      оставили обескровленное нападение и опять отмазки.Сплошная чехарда то Шамар очень хороший мы его подписали то Кейта а теперь на выход

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      Рейтинг: +24219

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А надо ли было тогда избавляться СРАЗУ от двух нападающих ??? - не так хорош Соболев, что бы делать на него ТАКУЮ ставку, ну а уж про Милешина то и вообще говорить нечего - ПОКА это не нападающий нужного уровня, вот его бы я и отправил в аренду.

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