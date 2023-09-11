За сборную Сенегала сыграл 15-летний футболист

Это по паспорту 15, а так, лет 20, наверно. дзагоева тоже переписали, нашли молодого таланта, которой раскрылся только к 23 годам (по фальшивому паспорту в 18).
Сборная Сенегала сыграла вничью с Руандой (1:1) в отборе Кубка африканских наций.
За сенегальцев в этом матче дебютировал нападающий Амара Диуф.
В день дебюта футболисту было 15 лет и 94 дня – он стал самым молодым игроком в истории своей сборной.
- Диуф выступает за «Женерасьон Фут».
- В будущем он перейдет во французский «Метц» – трансфер уже согласован.
- Форвард занимался в той же академии, что и Садио Мане.