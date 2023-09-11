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    За сборную Сенегала сыграл 15-летний футболист

    Сборная Сенегала сыграла вничью с Руандой (1:1) в отборе Кубка африканских наций.

    За сенегальцев в этом матче дебютировал нападающий Амара Диуф.

    В день дебюта футболисту было 15 лет и 94 дня – он стал самым молодым игроком в истории своей сборной.

    • Диуф выступает за «Женерасьон Фут».
    • В будущем он перейдет во французский «Метц» – трансфер уже согласован.
    • Форвард занимался в той же академии, что и Садио Мане.

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 08:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3946

      acor94 1 час назад

      Это по паспорту 15, а так, лет 20, наверно. дзагоева тоже переписали, нашли молодого таланта, которой раскрылся только к 23 годам (по фальшивому паспорту в 18).

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