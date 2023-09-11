За сборную Сенегала сыграл 15-летний футболист

Сборная Сенегала сыграла вничью с Руандой (1:1) в отборе Кубка африканских наций.

За сенегальцев в этом матче дебютировал нападающий Амара Диуф.

В день дебюта футболисту было 15 лет и 94 дня – он стал самым молодым игроком в истории своей сборной.