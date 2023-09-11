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    «Спартак» интересуется 16-летним форвардом «Чертаново»

    Нападающий «Чертаново» Александр Помалюк может перейти в «Спартак».

    На 16-летнего футболиста также претендуют другие московские клубы.

    • Помалюк – воспитанник «Чертаново».
    • В новом сезоне ЮФЛ форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34311

      oyabun 54 минуты назад

      Да, брали уже 2-х игроков сразу из Чертаново. Пророчили им большое будущее. Один (Умяров) постоянно косячит в игре, а другой (Глушенков) почему то успешно забивает за другой клуб. Хоть бы с этим молодым сложилось удачно. но под руководством Абаскаля это сомнительно априори.

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      Рейтинг: +8877

      Беспонтий 1 час назад

      лучше сразу брать со страусиной фермы
      чем потом осинькина кошмарить
      а не подойдёт консерва
      всяк кому то можно впарить

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      Рейтинг: +3195

      alefreddy 2 часа назад

      надо брать так как всех отцепили да и с российским паспортом

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