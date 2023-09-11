«Спартак» интересуется 16-летним форвардом «Чертаново»

Да, брали уже 2-х игроков сразу из Чертаново. Пророчили им большое будущее. Один (Умяров) постоянно косячит в игре, а другой (Глушенков) почему то успешно забивает за другой клуб. Хоть бы с этим молодым сложилось удачно. но под руководством Абаскаля это сомнительно априори.
Нападающий «Чертаново» Александр Помалюк может перейти в «Спартак».
На 16-летнего футболиста также претендуют другие московские клубы.
- Помалюк – воспитанник «Чертаново».
- В новом сезоне ЮФЛ форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 матчах.