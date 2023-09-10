Экс-спартаковец Робсон рассказал, как обстоят дела с его мясным бизнесом

Бывший нападающий «Спартака» Робсон держит собственную мясную лавку.

– Как дела с вашей мясной лавкой?

– Дело живет. Продолжаю там работать, этим я и живу. Я был «мясным» в «Спартаке» и сейчас занимаюсь мясом. Можно сказать, я спартаковец по профессии.

– Не было желания открыть точку в Москве?

– Очень давно была такая идея, даже поступало предложение, но как-то не получилось.