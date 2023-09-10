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    • Экс-спартаковец Робсон рассказал, как обстоят дела с его мясным бизнесом

    Экс-спартаковец Робсон рассказал, как обстоят дела с его мясным бизнесом

    Бывший нападающий «Спартака» Робсон держит собственную мясную лавку.

    – Как дела с вашей мясной лавкой?

    – Дело живет. Продолжаю там работать, этим я и живу. Я был «мясным» в «Спартаке» и сейчас занимаюсь мясом. Можно сказать, я спартаковец по профессии.

    – Не было желания открыть точку в Москве?

    – Очень давно была такая идея, даже поступало предложение, но как-то не получилось.

    • Робсон был в «Спартаке» в 1997-2001 годах.
    • У него в чемпионате России 102 матча и 32 гола.
    • «Спартак» с Робсоном 5 раз становился чемпионом.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5942

      Питерский князь 13 минут назад

      Жопу, видимо, тоже, не зашил, раз пиТарасовским остался. Тем и живет, торгует собственным порваным мясом.

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      Рейтинг: +2323

      spam2009 > Питерский князь 3 минуты назад

      что-то болотом сильно завоняло и тельцем немытым

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