Линекер назвал Зинченко «исключительным» футболистом

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер дал характеристику защитнику «Арсенала» и сборной Украины Александру Зинченко.

«Зинченко – исключительный игрок и очень впечатляющий молодой человек. Невероятно тяжело переживать кошмар, который сейчас в Украине», – написал Линекер в твиттере.