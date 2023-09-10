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    Линекер назвал Зинченко «исключительным» футболистом

    Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер дал характеристику защитнику «Арсенала» и сборной Украины Александру Зинченко.

    «Зинченко – исключительный игрок и очень впечатляющий молодой человек. Невероятно тяжело переживать кошмар, который сейчас в Украине», – написал Линекер в твиттере.

    • Накануне Зинченко забил Англии в матче отбора Евро-2024 (1:1).
    • Украина идет в группе на 2-м месте.
    • Зинченко играл в РПЛ за «Уфу».

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    Источник: «Бомбардир»

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