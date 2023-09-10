Долго они еще будут это обсусоливать? Пора поменять плостить.
Для кого кошмар, а для кого зачистка от нацистов.
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер дал характеристику защитнику «Арсенала» и сборной Украины Александру Зинченко.
«Зинченко – исключительный игрок и очень впечатляющий молодой человек. Невероятно тяжело переживать кошмар, который сейчас в Украине», – написал Линекер в твиттере.
- Накануне Зинченко забил Англии в матче отбора Евро-2024 (1:1).
- Украина идет в группе на 2-м месте.
- Зинченко играл в РПЛ за «Уфу».