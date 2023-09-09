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    • Подробности возвращения Сорокина из «Краснодара» в «Рубин»

    Подробности возвращения Сорокина из «Краснодара» в «Рубин»

    «Краснодар» хотел избавиться от центрального защитника Егора Сорокина, купленного в 2019 году за 3 миллиона евро.

    В итоге обеим сторонам пришлось пойти на финансовые уступки ради прекращения сотрудничества.

    «Месяц назад «Краснодар» отправил защитника в «Краснодар-2» из-за разногласий по контракту. Клуб хотел расторгнуть договор с футболистом, который действовал до конца сезона-2023/2024, но не платить компенсацию за досрочное расторжение, на что игрок не соглашался.

    В итоге Сорокин перешeл в «Рубин» на правах свободного агента, часть денег за досрочное расторжение «Краснодаром» ему была выплачена, а от части футболист отказался, выбрав игровую практику в «Рубине», – описал ситуацию источник.

    • Казанцы подписали с Сорокиным контракт до конца сезона с опцией продления.
    • Он выбрал 80-й игровой номер.
    • Футболисту в ноябре исполнится 28 лет. В его активе есть 1 матч за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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