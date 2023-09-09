Подробности возвращения Сорокина из «Краснодара» в «Рубин»

«Краснодар» хотел избавиться от центрального защитника Егора Сорокина, купленного в 2019 году за 3 миллиона евро.

В итоге обеим сторонам пришлось пойти на финансовые уступки ради прекращения сотрудничества.

«Месяц назад «Краснодар» отправил защитника в «Краснодар-2» из-за разногласий по контракту. Клуб хотел расторгнуть договор с футболистом, который действовал до конца сезона-2023/2024, но не платить компенсацию за досрочное расторжение, на что игрок не соглашался.

В итоге Сорокин перешeл в «Рубин» на правах свободного агента, часть денег за досрочное расторжение «Краснодаром» ему была выплачена, а от части футболист отказался, выбрав игровую практику в «Рубине», – описал ситуацию источник.