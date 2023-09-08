Каррера заявил о готовности вернуться в РПЛ

ну сейчас начнется....
с одной стороны лучший период в Спартаке за последние десятилетия, с другой - внутренние ***** начнутся как в руководстве, в команде и среди фанатов. и как итог - ниже 8ки
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не против вновь работать в России.
«По поводу работы в «Спартаке» ко мне никто не обращался. Конечно, я готов рассмотреть предложение о работе в РПЛ», – сказал Каррера.
- Итальянец сейчас в Москве.
- Он прилетел на ретроматч памяти Ильи Цымбаларя.
- Каррера вместе с Юрием Семиным будет тренером сборной мира.