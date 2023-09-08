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    Каррера заявил о готовности вернуться в РПЛ

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не против вновь работать в России.

    «По поводу работы в «Спартаке» ко мне никто не обращался. Конечно, я готов рассмотреть предложение о работе в РПЛ», – сказал Каррера.

    • Итальянец сейчас в Москве.
    • Он прилетел на ретроматч памяти Ильи Цымбаларя.
    • Каррера вместе с Юрием Семиным будет тренером сборной мира.

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    Источник: Metaratings

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    08.09.2023 19:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1087

      партизан84 10 часов назад

      ну сейчас начнется....
      с одной стороны лучший период в Спартаке за последние десятилетия, с другой - внутренние ***** начнутся как в руководстве, в команде и среди фанатов. и как итог - ниже 8ки

      0
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      Рейтинг: +24169

      Persona_non_Grata > партизан84 8 часов назад

      А с чего это начнутся какие то внутренние ***** - "ромашки" то уже нет в Спартаке !

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      Рейтинг: +1087

      партизан84 > Persona_non_Grata 7 часов назад

      1 - дайте время до зимы
      2 - игроки не сыгрались,идеи не поняты, есть саботаж..
      3 - каррера нигде не работал
      4 - да много еще чего...

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      Рейтинг: +24169

      Persona_non_Grata > партизан84 7 часов назад

      Согласен со всеми пунктами, но пункт 2 - чисто тренерский промах... Я конечно тоже не сторонник резких и поспешных выводов и решений, но черт возьми, было бы интересно посмотреть на что способен этот состав при Каррере ( при условии конечно, что он не растерял свою фартовость )

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      Рейтинг: +18734

      DVOK68 10 часов назад

      Журналистский трёп.Любой ответ любого человека интерпретируют как надо им.

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      Рейтинг: +1482

      moskowcity-petrv 10 часов назад

      Гурцкую только не бери с собой

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      Рейтинг: +24169

      Persona_non_Grata 10 часов назад

      Ну даже не знаю - вроде как лошадей на переправе не меняют, но даже я был бы не против !!!

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      Рейтинг: +19631

      NewLife 11 часов назад

      Не нужен двойник Абаскаля))

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