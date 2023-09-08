«Фамилию Павла оставлять не буду»: экс-жена Погребняка прокомментировала развод с футболистом

Мария Погребняк высказалась о расторжении брака с Павлом Погребняком.

Сообщалось, что 7 сентября суд вынес решение о разводе супругов на основании заключения сторонами мирового соглашения.

«Мы окончательно все! Но мы остались в прекрасных отношениях. На первое сентября вместе провожали сыновей в школу.

Заранее обговорили, что дети остаются со мной, а Паша будет с ними часто видеться. Все остальное детали развода я бы предпочла не освещать.

Фамилию Павла оставлять не буду, ведь я ее и не брала. По паспорту всегда была Шаталова», – заявила блогер.