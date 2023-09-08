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    • «Фамилию Павла оставлять не буду»: экс-жена Погребняка прокомментировала развод с футболистом

    «Фамилию Павла оставлять не буду»: экс-жена Погребняка прокомментировала развод с футболистом

    Мария Погребняк высказалась о расторжении брака с Павлом Погребняком.

    Сообщалось, что 7 сентября суд вынес решение о разводе супругов на основании заключения сторонами мирового соглашения.

    «Мы окончательно все! Но мы остались в прекрасных отношениях. На первое сентября вместе провожали сыновей в школу.

    Заранее обговорили, что дети остаются со мной, а Паша будет с ними часто видеться. Все остальное детали развода я бы предпочла не освещать.

    Фамилию Павла оставлять не буду, ведь я ее и не брала. По паспорту всегда была Шаталова», – заявила блогер.

    • У Марии и Павла трое сыновей.
    • Пара была в браке с 2014 года.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    08.09.2023 19:11
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