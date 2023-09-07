Инсайдер Карпов назвал нового тренера «Факела»: «Вероятность – 95%»

Я не воронежец, но мне это не по барабану. Вряд ли я один в стране переживаю за отечественный футбол. Веры Карпову нет, но Ташуев был бы нормальным вариантом для Факела.
Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев близок к назначению в «Факел».
«Новым рулевым «Факела», по информации Карпа, с вероятностью 95% станет именно Ташуев. Тренер сейчас очень близок к назначению», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
- 47-летний Евсеев проработал в Воронеже 4 месяца.
- Он спас команду от вылета из РПЛ.
- В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.