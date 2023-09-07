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    • Инсайдер Карпов назвал нового тренера «Факела»: «Вероятность – 95%»

    Инсайдер Карпов назвал нового тренера «Факела»: «Вероятность – 95%»

    Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев близок к назначению в «Факел».

    «Новым рулевым «Факела», по информации Карпа, с вероятностью 95% станет именно Ташуев. Тренер сейчас очень близок к назначению», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • 47-летний Евсеев проработал в Воронеже 4 месяца.
    • Он спас команду от вылета из РПЛ.
    • В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13233

      Вомбат 57 минут назад

      Я не воронежец, но мне это не по барабану. Вряд ли я один в стране переживаю за отечественный футбол. Веры Карпову нет, но Ташуев был бы нормальным вариантом для Факела.

      0
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      Рейтинг: +21677

      Cleaner > Вомбат 28 минут назад

      В отечественном футболе много клубов. Каждый поддерживает свой. Есть отдельно Спартак для развлечения всей страны и для ПОРЖАТЬ. В Факеле пусть будет Ташуев. Я не против, но мне все же по барабану.

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      Рейтинг: +21677

      Cleaner 1 час назад

      Всем, кроме воронежцев, это по барабану.

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