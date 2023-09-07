Инсайдер Карпов назвал нового тренера «Факела»: «Вероятность – 95%»

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев близок к назначению в «Факел».

«Новым рулевым «Факела», по информации Карпа, с вероятностью 95% станет именно Ташуев. Тренер сейчас очень близок к назначению», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

47-летний Евсеев проработал в Воронеже 4 месяца.

Он спас команду от вылета из РПЛ.

В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.

Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!