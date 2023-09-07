Инсайдер Карпов назвал нового тренера «Факела»: «Вероятность – 95%»

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев близок к назначению в «Факел».

«Новым рулевым «Факела», по информации Карпа, с вероятностью 95% станет именно Ташуев. Тренер сейчас очень близок к назначению», – сообщил инсайдер Иван Карпов.