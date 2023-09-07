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    • Мостовой порассуждал о шансах «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне

    Мостовой порассуждал о шансах «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне

    Экс-спартаковец Александр Мостовой ответил, сохраняет ли московская команда шансы на победу в РПЛ-2023/24.

    • «Спартак» набрал 10 очков в 7 турах и идет на 9-м месте в чемпионате.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов, от «Зенита» – 4.

    – В начале сезона я говорил, что «Спартак» – одна из команд, которая обязана навязать «Зениту» борьбу. Просто обязана!

    Потому что было понятно: «Зенит» будет трясти. Ушел Малком. И я думал, что уйдет Вендел. А это люди, которые делают 35 голевых действий команды.

    Но Вендел, к счастью, для «Зенита» остался. И сейчас – один из лучших.

    – Кузяев еще ушел из «Зенита».

    – Ну, Кузяев – игрок, которого можно заменить. Он все-таки не делает такой результативной статистики, как бразильцы.

    И, я думаю, «Спартак» еще навяжет «Зениту» борьбу – у них состав, бюджет, все для этого есть.

    Понятно, что «Урал» не может долго оставаться наверху – он «сползет». «Динамо» должно быть в пятерке по итогам сезона, это однозначно. ЦСКА тоже показывает, что готов бороться. Сейчас там почти все здоровы, троих они подписали и вроде как есть кем играть.

    – А лидирует вообще «Краснодар» после семи туров.

    – Лидирует «Краснодар», да. Про него я уже не говорю. Сейчас многие болеют за «Краснодар» и правильно делают. У клуба была философия: играют свои и в красивый футбол. Но сейчас она уходит все дальше и дальше.

    Наконец-то там стали понимать, что футбол – это не только красота, но и результат. И необязательно свои воспитанники должны быть в составе.

    Если Кордоба у «Краснодара» в порядке, какая разница, какой у него паспорт? Жаль, что они очки потеряли в матчах с «Локомотивом» и «Факелом»: там сравняли соперники на последних минутах, тут сами не забили пенальти. Этих очков «Краснодар» потом может недосчитаться.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19621

      NewLife 4 часа назад

      Когда Мостовой порассуждает о погоде, Бомбардир напишет, что порассуждал о Спартаке, ведь Спартак это касса в отличии от сами знаете кого))

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      Рейтинг: +24118

      Persona_non_Grata 4 часа назад

      "Мостовой порассуждал" - сама эта фраза, просто нонсенс, ибо здравый рассудок давно покинул его голову ((( Впрочем и тема та совсем никчемная - очевидно же, что Спартаку чемпионство в этом году ВООБЩЕ НИКАК не светит ((( Если сможем преодолеть, кризис - ну пятерка, а ОТЛИЧНО - это попадание опять в тройку !

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