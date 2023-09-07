Мостовой порассуждал о шансах «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне

Экс-спартаковец Александр Мостовой ответил, сохраняет ли московская команда шансы на победу в РПЛ-2023/24.

«Спартак» набрал 10 очков в 7 турах и идет на 9-м месте в чемпионате.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов, от «Зенита» – 4.

– В начале сезона я говорил, что «Спартак» – одна из команд, которая обязана навязать «Зениту» борьбу. Просто обязана!

Потому что было понятно: «Зенит» будет трясти. Ушел Малком. И я думал, что уйдет Вендел. А это люди, которые делают 35 голевых действий команды.

Но Вендел, к счастью, для «Зенита» остался. И сейчас – один из лучших.

– Кузяев еще ушел из «Зенита».

– Ну, Кузяев – игрок, которого можно заменить. Он все-таки не делает такой результативной статистики, как бразильцы.

И, я думаю, «Спартак» еще навяжет «Зениту» борьбу – у них состав, бюджет, все для этого есть.

Понятно, что «Урал» не может долго оставаться наверху – он «сползет». «Динамо» должно быть в пятерке по итогам сезона, это однозначно. ЦСКА тоже показывает, что готов бороться. Сейчас там почти все здоровы, троих они подписали и вроде как есть кем играть.

– А лидирует вообще «Краснодар» после семи туров.

– Лидирует «Краснодар», да. Про него я уже не говорю. Сейчас многие болеют за «Краснодар» и правильно делают. У клуба была философия: играют свои и в красивый футбол. Но сейчас она уходит все дальше и дальше.

Наконец-то там стали понимать, что футбол – это не только красота, но и результат. И необязательно свои воспитанники должны быть в составе.

Если Кордоба у «Краснодара» в порядке, какая разница, какой у него паспорт? Жаль, что они очки потеряли в матчах с «Локомотивом» и «Факелом»: там сравняли соперники на последних минутах, тут сами не забили пенальти. Этих очков «Краснодар» потом может недосчитаться.