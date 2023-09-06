Гаврилов рассказал о самочувствии после инсульта: «Дела неважные»

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов рассказал о состоянии после инсульта.

«Как мои дела? Да дела так, неважные. Правая рука никак не отходит, ну и речь тоже, тяжело говорить. Пока я дома, пока сказали, что надо сделать перерыв, а то очень много таблеток, медикаментов, уколов, капельниц, это же все вредно для организма. Говорят, время нужно, а сколько времени, никто не знает, у всех по-разному.

Можно ли после этого полностью восстановиться? Ну, гарантии никто не дает, какой-то процент можно, да. Слежу ли я за футболом? Я смотрю телевизор.

Гуляю ли я? Я гуляю только с кем-то. Одному нельзя, они говорят, что не дай бог где-нибудь упадете, голова закружится там, или плохо почувствуете себя, головой ударитесь, опасно», – сказал Гаврилов.