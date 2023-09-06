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    • Гаврилов рассказал о самочувствии после инсульта: «Дела неважные»

    Гаврилов рассказал о самочувствии после инсульта: «Дела неважные»

    Бывший спартаковец Юрий Гаврилов рассказал о состоянии после инсульта.

    «Как мои дела? Да дела так, неважные. Правая рука никак не отходит, ну и речь тоже, тяжело говорить. Пока я дома, пока сказали, что надо сделать перерыв, а то очень много таблеток, медикаментов, уколов, капельниц, это же все вредно для организма. Говорят, время нужно, а сколько времени, никто не знает, у всех по-разному.

    Можно ли после этого полностью восстановиться? Ну, гарантии никто не дает, какой-то процент можно, да. Слежу ли я за футболом? Я смотрю телевизор.

    Гуляю ли я? Я гуляю только с кем-то. Одному нельзя, они говорят, что не дай бог где-нибудь упадете, голова закружится там, или плохо почувствуете себя, головой ударитесь, опасно», – сказал Гаврилов.

    • Гаврилову в начале мая исполнилось 70 лет.
    • Игрок выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год.
    • С командой он дважды становился чемпионом СССР.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    06.09.2023 20:57
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