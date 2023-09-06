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    Рианчо назвал залог успешной игры Захаряна в Испании

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо дал рекомендации полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну.

    «Захаряну надо упорно тренироваться, чтобы закрепиться в стартовом составе «Сосьедада». Арсен должен продолжать работать над своими футбольными навыками, включая технику, физическую форму, тактику и психологию.

    Еще один важный момент: Захаряну нужно побороть страх совершить ошибку. В Ла Лиге ценятся игроки, которые не боятся смелых решений и ответственности. Эти навыки помогут ему заиграть в Испании на высоком уровне», – сказал Рианчо.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 миллиона евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • Он уже поучаствовал в 2 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 26 минут.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2023 20:25
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