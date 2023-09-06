Чистяков прокомментировал интерес от «Локомотива»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал возможный переход в «Локомотив».

– Были новости о вашем возможном переходе в «Локомотив». Можете ли вы сказать, что эта тема закрыта, что вы не перейдете туда?

– Читал про интерес «Локомотива». Это были слухи из интернета, не более. У меня контракт с «Зенитом». Люблю этот клуб, поэтому я здесь. Какие другие клубы? Пока не могу вообще даже об этом говорить.