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    Чистяков прокомментировал интерес от «Локомотива»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал возможный переход в «Локомотив».

    – Были новости о вашем возможном переходе в «Локомотив». Можете ли вы сказать, что эта тема закрыта, что вы не перейдете туда?

    – Читал про интерес «Локомотива». Это были слухи из интернета, не более. У меня контракт с «Зенитом». Люблю этот клуб, поэтому я здесь. Какие другие клубы? Пока не могу вообще даже об этом говорить.

    • Чистяков в «Зените» с октября 2020 года.
    • В прошлом сезоне он провел 23 матча без голевых действий.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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