«Абсолютно бесполезен»: Агбонлахор – о Мудрике в «Челси»

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор недоволен, как украинец Михаил Мудрик проявляет себя в «Челси».

«Челси» купил множество средних футболистов. Мудрик вышел на замену против «Ноттингем Форест» (0:1) и чуть не привез два гола! Он абсолютно бесполезен. У него 19 матчей за «Челси» и ноль голов», – сказал Агбонлахор.