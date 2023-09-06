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    «Абсолютно бесполезен»: Агбонлахор – о Мудрике в «Челси»

    Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор недоволен, как украинец Михаил Мудрик проявляет себя в «Челси».

    «Челси» купил множество средних футболистов. Мудрик вышел на замену против «Ноттингем Форест» (0:1) и чуть не привез два гола! Он абсолютно бесполезен. У него 19 матчей за «Челси» и ноль голов», – сказал Агбонлахор.

    • Украинец куплен зимой у «Шахтера» за 70 миллионов евро без учета бонусов.
    • Контракт до 2031 года.
    • У Мудрика 11 матчей за сборную Украины и тоже 0 голов.

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    Источник: Talk Sport

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    Сегодня, 11:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2594

      ScarlettOgusania 6 часов назад

      в Челси и Шахтаре удачно распилили на Мудрике 70 лимонов)

      0
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      Рейтинг: +335

      Александр.Т. 8 часов назад

      Чисто пиар

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +510

      odessakmv 8 часов назад

      как и бабаЗина - пи-ар трансферы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 8 часов назад

      Бревнище)))) Шлак одним словом.

      0
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      Рейтинг: +25263

      bset 9 часов назад

      Украинский Ротенберг)

      3
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 9 часов назад

      Если учесть , что Челси за последние 2 года потратил ярд+$ , а команда на 12 (!!!) месте , то эти слова можно адресовать практически всем новобранца , а не только Мудрику. Походу Бомбардира больше всего привлекает его национальность.

      3
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      Рейтинг: +3936

      acor94 > Алексей З 8 часов назад

      Причём тут остальные, если бывший игрок сборной Англии сказал именно про мудрика?

      1
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З > acor94 5 часов назад

      А вы уверены ,что он говорил только о Мудрике ?
      Это вам здесь так преподнесли , зная любовь местных к украинцам.
      Хайпа Бомбардиру хочется, неужели не понятно.

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      Рейтинг: +3936

      acor94 > Алексей З 4 часа назад

      Посмотрел, там говорится ещё и про Галлахера и Кайседо. Но этих только только взяли, а у Мудрика уже пол сезона, а игры нет.

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      Рейтинг: +593

      CSKA №1 9 часов назад

      Не удивительно

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