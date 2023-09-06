«Абсолютно бесполезен»: Агбонлахор – о Мудрике в «Челси»

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор недоволен, как украинец Михаил Мудрик проявляет себя в «Челси».
«Челси» купил множество средних футболистов. Мудрик вышел на замену против «Ноттингем Форест» (0:1) и чуть не привез два гола! Он абсолютно бесполезен. У него 19 матчей за «Челси» и ноль голов», – сказал Агбонлахор.
- Украинец куплен зимой у «Шахтера» за 70 миллионов евро без учета бонусов.
- Контракт до 2031 года.
- У Мудрика 11 матчей за сборную Украины и тоже 0 голов.
Источник: Talk Sport