Вендел оценил уровень чемпионата России

Не шибко подробно. Такое определение РПЛ, думаю подходит к любому чемпионату. Кроме северной Кореи.
Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос об уровне РПЛ.
– Как тебе сейчас уровень Чемпионата России?
– Игры высокой интенсивности, команды с несколькими иностранцами. Техническое качество, активные болельщики и великолепные стадионы!
- Вендел пропустил старт сезона.
- Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.
- В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» Вендел сделал дубль.