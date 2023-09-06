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    Вендел оценил уровень чемпионата России

    Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос об уровне РПЛ.

    – Как тебе сейчас уровень Чемпионата России?

    – Игры высокой интенсивности, команды с несколькими иностранцами. Техническое качество, активные болельщики и великолепные стадионы!

    • Вендел пропустил старт сезона.
    • Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.
    • В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» Вендел сделал дубль.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6840

      Давид59 10 часов назад

      Не шибко подробно. Такое определение РПЛ, думаю подходит к любому чемпионату. Кроме северной Кореи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11820

      alp 11 часов назад

      про болельщиков классная шутка...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +506

      Alemann 12 часов назад

      И зарплаты хорошие. Никто не ждет, полагаю, что он на публику скажет, что на самом деле думает?

      1
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      ...
      Рейтинг: +5372

      neveldomha > Alemann 12 часов назад

      А что в других клубах, включая европейские, игроки за еду играют?

      0
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      Рейтинг: +506

      Alemann > neveldomha 12 часов назад

      Весь вопрос в том, как играют.

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      Рейтинг: +2445

      evgevg13 13 часов назад

      Бабки отрабатывает

      0
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      Рейтинг: +10

      tristitrut 13 часов назад

      народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два -------- https://cutt.us/scaner

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      Рейтинг: +7558

      Semenycch 14 часов назад

      Перехвалил!

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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 15 часов назад

      Месяц карнавалил , приехал и лучший, высокий уровень.

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