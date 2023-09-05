Отец Захаряна рассказал, что случилось с игроком: он пропустил тренировку «Сосьедада»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии футболиста.
Ранее в пресс-службе «Сосьедада» сообщили, что игрок пропустил тренировку из-за высокой температуры.
«Да, Арсен болел, но все хорошо. Уже завтра он сможет вернуться к тренировкам с командой», – сказал Захарян.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- Он уже поучаствовал в 2 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 26 минут.
Источник: «Матч ТВ»