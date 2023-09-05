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    • Отец Захаряна рассказал, что случилось с игроком: он пропустил тренировку «Сосьедада»

    Отец Захаряна рассказал, что случилось с игроком: он пропустил тренировку «Сосьедада»

    Норайр Захарян, отец полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии футболиста.

    Ранее в пресс-службе «Сосьедада» сообщили, что игрок пропустил тренировку из-за высокой температуры.

    «Да, Арсен болел, но все хорошо. Уже завтра он сможет вернуться к тренировкам с командой», – сказал Захарян.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • Он уже поучаствовал в 2 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 26 минут.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2023 22:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1422

      mama1991 5 часов назад

      нагрузку дали он и зачах....

      0
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner 11 часов назад

      Захарян понял, что не тянет и впал в депрессию... Лечится водкой на ночь. К утру будет как огурчик и приступит к тренировкам...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 15 часов назад

      Оставьте в покое Захаряна, от вашего повышенного внимания человек готов был хоть куда уехать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +510

      odessakmv 21 час назад

      лавочник, вечный.... ждем в Арисе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner > odessakmv 11 часов назад

      В Арисе уже есть авторитет Кокоша. Захаряну туда дорога заказана...)))

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      Рейтинг: +510

      odessakmv > Cleaner 8 часов назад

      на Шапа же вроде еще

      0
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      Рейтинг: +2163

      Fialet 23 часа назад

      На скамейку.

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