Отец Захаряна рассказал, что случилось с игроком: он пропустил тренировку «Сосьедада»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии футболиста.

Ранее в пресс-службе «Сосьедада» сообщили, что игрок пропустил тренировку из-за высокой температуры.

«Да, Арсен болел, но все хорошо. Уже завтра он сможет вернуться к тренировкам с командой», – сказал Захарян.