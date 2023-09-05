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    • Пресс-атташе «Сосьедада»: «Захарян действительно болен, но не собирается умирать»

    Пресс-атташе «Сосьедада»: «Захарян действительно болен, но не собирается умирать»

    Пресс-атташе «Сосьедада» Луис Арконада подтвердил, что летний новичок команды Арсен Захарян заболел.

    «Арсен действительно болен. У него высокая температура. Но ничего серьезного, он не собирается умирать, ха-ха», – заявил Арконада.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • Он уже поучаствовал в 2 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 26 минут.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2023 19:19
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