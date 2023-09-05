Пресс-атташе «Сосьедада»: «Захарян действительно болен, но не собирается умирать»

Пресс-атташе «Сосьедада» Луис Арконада подтвердил, что летний новичок команды Арсен Захарян заболел.

«Арсен действительно болен. У него высокая температура. Но ничего серьезного, он не собирается умирать, ха-ха», – заявил Арконада.