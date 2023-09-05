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    Чинквини объяснил, почему ему жаль Кокорина

    Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.

    «Мне жаль Кокорина. В прошлом году он провeл хороший чемпионат на Кипре, даже в более скромном футболе. Мне казалось, он вернулся с хорошим настроем и также завоeвывал доверие Итальяно, но, к сожалению, «Фиорентина» захотела его продать.

    Желаю ему всего наилучшего, потому что знаком с ним», – цитирует Чинквини Firenze Viola.

    • Следующим летом Кокорин станет свободным агентом.
    • «Фиорентина» купила форварда в январе 2021 года за 4,5 млн евро.
    • С тех пор Александр провел за итальянскую команду 12 матчей (219 минут) без голевых действий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2023 21:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +195

      The only one 15 часов назад

      Чинквини сам то чего стоит?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      mama1991 23 часа назад

      просто соло итальяно теперь без коки

      0
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