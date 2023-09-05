Чинквини объяснил, почему ему жаль Кокорина

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.
«Мне жаль Кокорина. В прошлом году он провeл хороший чемпионат на Кипре, даже в более скромном футболе. Мне казалось, он вернулся с хорошим настроем и также завоeвывал доверие Итальяно, но, к сожалению, «Фиорентина» захотела его продать.
Желаю ему всего наилучшего, потому что знаком с ним», – цитирует Чинквини Firenze Viola.
- Следующим летом Кокорин станет свободным агентом.
- «Фиорентина» купила форварда в январе 2021 года за 4,5 млн евро.
- С тех пор Александр провел за итальянскую команду 12 матчей (219 минут) без голевых действий.
Источник: «Чемпионат»