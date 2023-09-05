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    Тренер «Ариса» пошутил о возвращении Кокорина

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал переход Александра Кокорина.

    • Кипрский клуб арендовал игрока у «Фиорентины» за 250 тысяч евро.
    • 32-летний Кокорин провел в «Арисе» прошлый сезон.
    • Форвард забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Команда из Лимассола впервые в истории стала чемпионом Кипра.

    «Поеду лично встречать Кокорина в аэропорт, уже шарф подготовил, машину заказал. За шампанское он отвечает. Да, нет, шучу.

    На самом деле это очень важное подписание для клуба, для нашего состава. Не только потому, что он качественный футболист, но и настоящая личность. Саша знает коллектив. Коллектив знает его.

    Сейчас он прошeл предсезонку в «Фиорентине» – он в фантастической форме. Саша ждeт с нетерпением выступления в чемпионате, в группе Лиги Европы. Мы рады все вместе.

    Были опасения, что Кокорин может не вернуться? Конечно, были. Понятно, что сейчас я вдвойне рад, что он оказался у нас, но я был бы также рад, если бы он укрепился там в основном составе.

    Мне кажется, он бы укрепился, но не всe в футболе бывает честным и справедливым. Иногда ты можешь как футболист делать, что хочешь, но если у тренера свои взгляды, то его тяжело переубедить.

    Не зная глубокие детали, а лишь наблюдая со стороны, мне кажется, в «Фиорентине» это опять произошло. Но сейчас я вдвойне доволен этому подписанию», – сказал Шпилевский.

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    Источник: Metaratings

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    05.09.2023 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +930

      Solist345345 5 сентября, 19:05

      Ну чё, удачи! В Арисе у него всё-таки получалось. Как бы я не относился к фигуре Кокорина, удачи.

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