Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    В «Арисе» раскрыли детали контракта Кокорина

    Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев раскрыл детали контракта нападающего Александра Кокорина с кипрским клубом.

    «У Саши контракт на этот год с «Арисом» с опцией продления на следующий год. В Лиге Европы он так же будет выступать», – сказал Дозорцев

    • «Арис» снова арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
    • На прошлой неделе Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.

    Новости по теме
    «Кокорин – великий футболист»: Колыванов призвал не гнобить форварда 9
    Тренер «Ариса» прокомментировал возвращение Кокорина 1
    Колыванов: «Кокорин будет королем на Кипре» 7
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2023 11:55
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 5 сентября, 12:43

      А что?
      Сейчас В Арис, по-моему, Сулейменов перешёл, теперь вернулся Кокошка...
      Неплохое нападение у них будет...
      Очень неплохое.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5088

      Бомбардиръ > derrik2000 5 сентября, 14:16

      Сулейманов переходит в греческий Арис, а не в кипрский, так что врозь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > Бомбардиръ 5 сентября, 15:45

      Благодарю за поправку.)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 