В «Арисе» раскрыли детали контракта Кокорина

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев раскрыл детали контракта нападающего Александра Кокорина с кипрским клубом.

«У Саши контракт на этот год с «Арисом» с опцией продления на следующий год. В Лиге Европы он так же будет выступать», – сказал Дозорцев