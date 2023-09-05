В «Арисе» раскрыли детали контракта Кокорина

А что?
Сейчас В Арис, по-моему, Сулейменов перешёл, теперь вернулся Кокошка...
Неплохое нападение у них будет...
Очень неплохое.
Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев раскрыл детали контракта нападающего Александра Кокорина с кипрским клубом.
«У Саши контракт на этот год с «Арисом» с опцией продления на следующий год. В Лиге Европы он так же будет выступать», – сказал Дозорцев
- «Арис» снова арендовал Кокорина у «Фиорентины».
- Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
- На прошлой неделе Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.