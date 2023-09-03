Орлов назвал причину, по которой Кержаков ошибся в матче с ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов высказался об ошибке вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в матче с ЦСКА (1:1).

Ошибка Кержакова привела к голу в ворота петербургской команды.

Мяч забил Антон Заболотный.

«Конечно, все статистические показатели в пользу «Зенита». 70 процентов против 30 – владение мячом. И это на чужом-то поле. У питерцев 12 ударов по воротам – 4 в створ. У ЦСКА – 4 (1). Гости подали 13 угловых! Так что команда Семака, безусловно, играла с преимуществом.

Армейцам повезло, что Михаил Кержаков не умеет играть в касание (улыбается). Имею в виду гол Заболотного. Просто голкиперу надо было одним касанием перевести мяч на правый фланг. И все! А он начал подрабатывать. Это все-таки сказывается старая вратарская школа, где не уделялось большого внимания игре ногами. Но современные требования футбола изменились. Вина Кержакова», – сказал Орлов.