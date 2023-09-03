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    • Орлов назвал причину, по которой Кержаков ошибся в матче с ЦСКА

    Орлов назвал причину, по которой Кержаков ошибся в матче с ЦСКА

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об ошибке вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в матче с ЦСКА (1:1).

    • Ошибка Кержакова привела к голу в ворота петербургской команды.
    • Мяч забил Антон Заболотный.

    «Конечно, все статистические показатели в пользу «Зенита». 70 процентов против 30 – владение мячом. И это на чужом-то поле. У питерцев 12 ударов по воротам – 4 в створ. У ЦСКА – 4 (1). Гости подали 13 угловых! Так что команда Семака, безусловно, играла с преимуществом.

    Армейцам повезло, что Михаил Кержаков не умеет играть в касание (улыбается). Имею в виду гол Заболотного. Просто голкиперу надо было одним касанием перевести мяч на правый фланг. И все! А он начал подрабатывать. Это все-таки сказывается старая вратарская школа, где не уделялось большого внимания игре ногами. Но современные требования футбола изменились. Вина Кержакова», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2023 23:05
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    Комментарии (10)
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    Бриг
    1693774361
    ПРОСТО КЕРЖ ПОСТАРЕЛ. Ноги медленные и голова зависает. На свалку!
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    Semenycch
    1693793051
    Старческий маразм у Орлова крепчает!
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    Garrincha58
    1693805442
    Алип и Керж два футболёра, которые не соответствуют уровню РПЛ да и тренер такой же если до сих пор у него в команде такие игроки да ещё выходят в основе на матч тура
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    ABC--google
    1693818087
    Футбола в России нет. Закрыть эту богодельню бабки из бюджета только воруют. Орлов на пенсию
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    ologreds
    1694980447
    numo706877
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