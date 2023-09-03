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    • Отец Кузяева прокомментировал победный гол Далера за «Гавр»

    Отец Кузяева прокомментировал победный гол Далера за «Гавр»

    Отец российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям высказался о голе сына.

    • Кузяев сегодня забил в ворота «Лорьяна».
    • «Гавр» выиграл со счетом 3:0, а гол россиянина стал победным.

    «Молодец! Забил хороший гол. Ушли в контратаку, хорошо с партнером разыграли и грамотно забили гол.

    Можно ли сказать, что Далер полноценно влился в коллектив? Еще нет. Пока вливается, потихоньку адаптируется. Но еще работать надо много, как ему, так и команде. Но все равно радует, что такой почерк есть у команды.

    С каждой игрой Далер себя ощущает все увереннее. Но еще много работы», – сказал Кузяев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2023 22:40
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