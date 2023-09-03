Отец Кузяева прокомментировал победный гол Далера за «Гавр»

Отец российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям высказался о голе сына.

Кузяев сегодня забил в ворота «Лорьяна».

«Гавр» выиграл со счетом 3:0, а гол россиянина стал победным.

«Молодец! Забил хороший гол. Ушли в контратаку, хорошо с партнером разыграли и грамотно забили гол.

Можно ли сказать, что Далер полноценно влился в коллектив? Еще нет. Пока вливается, потихоньку адаптируется. Но еще работать надо много, как ему, так и команде. Но все равно радует, что такой почерк есть у команды.

С каждой игрой Далер себя ощущает все увереннее. Но еще много работы», – сказал Кузяев.