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    • РПЛ. «Локомотив» обыграл «Балтику» (3:2) и обогнал «Спартак», у Дзюбы гол и ассист

    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Балтику» (3:2) и обогнал «Спартак», у Дзюбы гол и ассист

    «Локомотив» в седьмом туре РПЛ переиграл «Балтику». Москвичи вели 3:0 и едва не упустили преимущество.

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба забил и сделал результативный пас.

    Москвичи поднялись на пятое место, опередив «Спартак», ЦСКА, «Динамо».

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Локомотив (Москва) – Балтика (Калининград) – 3:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 9; 2:0 – Миранчук, 17; 3:0 – Баринов, 34; 3:1 – Гузина, 51; 3:2 – Пряхин, 65.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    03.09.2023 17:11
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    Комментарии46
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    • ...
      Рейтинг: +5558

      PAREVG. 3 сентября, 19:06

      С победой КРАСНО - ЗЕЛЕНЫЕ!!!!

      Играли Локо с Балтикой, а в комментариях в основном бом.жи с мясными...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7253

      Красногорск_Фан 3 сентября, 17:55

      Игра идет 90 минут. А не 45. С Дзюбой команда сильней чем без него. Мыслей много...опять очки с неприятным привкусом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5558

      PAREVG. > Красногорск_Фан 3 сентября, 19:07

      С дзюбой сильнее, но только 1 тайм, во втором тайме он просто выпал из игры и ходил пешком по полю, его надо было в перерыве менять.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7558

      Semenycch 3 сентября, 17:26

      Балтика укрепилась на последнем месте...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец 3 сентября, 17:21

      Чего они так поздно проводят ключевые матчи - я уже спать хочу!!! Народ ужрется, и кому смотреть? У меня еще водки осталось не много, но похоже мне не дотянуть до конца матча!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata > Бывший спартаковец 3 сентября, 17:24

      Ну вот - типичный болельщик Зенита, под бутылочку, вторую поведал свою психологию !!! )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > Persona_non_Grata 3 сентября, 17:39

      Кыш, мразь!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1741

      Спартач80 > Бывший спартаковец 3 сентября, 17:57

      Мразь, это ты и такие же, как ты, ублюдина ты немытая, педикулёзная.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > Спартач80 3 сентября, 18:02

      Модеры, смотрите - рыло меня только что оскорбило!!!

      Если через 10 мин он не будет забанен, я ему отвечу достойно!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1741

      Спартач80 > Бывший спартаковец 3 сентября, 18:05

      Беги к своим, в лгбт пожалуйся, тварь немытая.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > Спартач80 3 сентября, 18:07

      Молчи рыло, скоро отвечу!

      0
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      Рейтинг: +1741

      Спартач80 > Бывший спартаковец 3 сентября, 18:08

      =))))))))))))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1741

      Спартач80 > Бывший спартаковец 3 сентября, 18:20

      Эт самое.... 10 минут давно прошло=))))))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > Спартач80 3 сентября, 18:23

      Ну ладно, раз модеры не реагируют на твое хамство, придется работать за них!

      Спартач80 - а чего ты так поздно на матч явился? У ублюдков педикулузных за щеку брал? Стыдно за тебя, ой как стыдно!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > Спартач80 3 сентября, 18:24

      Понимаешь, я на грани - все время думаю, как бы и ответить, но с другой стороны, как бы не забанили!

      А вот если бы модеры вообще исчезли, ты бы тогда такое услышал, что просто ушел бы с этого сайта!!!

      0
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      Рейтинг: +1741

      Спартач80 > Бывший спартаковец 3 сентября, 18:38

      И это весь твой детский лепет, мразь педикулёзная?=)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > Спартач80 3 сентября, 19:33

      Открой свой ротик - мне писать хочется!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > Persona_non_Grata 19 часов назад

      Ссать тебе в рот, урод!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9095

      GoLenaStop 3 сентября, 17:16

      Очень достойная игра Балтики.
      И сам матч получился нескучным.
      Ничья была бы справедливым результатом.
      ...Но это наш ногомяч, где на поле играют 23 игрока .
      Всем удачи!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > GoLenaStop 3 сентября, 17:17

      Помогали лохам?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1535

      rac531 > GoLenaStop 3 сентября, 17:23

      Решала решал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      ЗаЖиМ 3 сентября, 17:16

      Дааа... Жаль кенигсберцев, что не отыгрались, а так молодцы не пали духом... Паровоз как то Амкар после 3:0 обыграл

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1535

      rac531 > ЗаЖиМ 3 сентября, 17:25

      Вообще-то это КАЛИНИНГОАД.
      Хочешь Восточную Пруссию немецккой мрази отдать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец 3 сентября, 17:16

      Ну хоть сырдых поганый обогнали!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 3 сентября, 17:13

      После 1-го тайма 3-0, а итоговый 3-2???
      ЭХМА!
      ЗДря не посмотрел... (((
      Получается, что паровозы отскочили дома от наглеца-дебютанта, который в 1-м тайме несколько растерялся???

      4
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      ...
      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > derrik2000 3 сентября, 17:17

      Скажи, а на каком теперь месте твой ненаглядный спартак?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > Бывший спартаковец 3 сентября, 17:23

      А причём ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС Спартак???
      На этой ветке встречу Локомотив-Балтика обсуждают.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata > Бывший спартаковец 3 сентября, 17:27

      Да не ЕГО Спартак, пусть тебя не смущает аватарка - это существо не приверженец Спартака, а его антагонист !!! ((( Т.Е - ВАШЕГО КОЗЛИНОГО ПЛЕМЕНИ !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > Persona_non_Grata 3 сентября, 17:33

      Опять с собой на сайт федунцовские нестиранные трусы принесла???
      То-то, смотрю, ВОНЯЕТ так, что не продохнуть.
      Брысь обратно к нему в койку, уткнись рОтОм в федунцовского "малыша" и причмокивай, причмокивай... )))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata > derrik2000 3 сентября, 17:39

      Я смотрю у тебя последнее время прямо таки фетиш появился - "федунцовские нестиранные трусы", ты их с вожделением вспоминаешь каждый раз... Наводит на мысль, что ты таки добился своего - видимо подкупил прислугу и заимел таки свою мечту - ну что же хоть здесь они сбылись - вдыхай и дрочи дальше )))

      0
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      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > Persona_non_Grata 3 сентября, 17:41

      Соси свободнее, не отвлекайся на всякий, там, интернет: непыльная сосательная работа твой основной источник дохода.
      Пока федунец не пнёт под зад.
      Пользуйся моментом. ))))))))))

      2
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      Рейтинг: +1741

      Спартач80 > derrik2000 3 сентября, 19:20

      Ублюдина, смени аву.....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > Спартач80 3 сентября, 19:23

      А ты, как я понял, свечку держишь, пока эскортница своей основной работой занимается???
      Чё, пошёл покурить, чмошник???
      А как федунишка с бешеной башкиркой хватятся???
      На место, падаль! Служить!!! ))))))))))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > derrik2000 3 сентября, 19:31

      + 1000

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > Спартач80 3 сентября, 19:31

      Не мешай человеку говорить правду про рыл!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1741

      Спартач80 > derrik2000 3 сентября, 19:32

      Падаль - мама твоя, что такого ублюдка, как ты, на свет произвела...

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      ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > Спартач80 3 сентября, 19:57

      Ты лучше свою маму вспомни здесь: чё, такая же ублюдина, как и ТЫ???
      А то разнервничался, понимаешь...
      Свою мамку забыл... ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata > Спартач80 3 сентября, 20:09

      Не дразни его свыше меры - это как с обезьяной в зоопарке, начнет кидаться какашками... и то что она не понимает, что какашки не долетят, ударившись о стекло, но при этом все лапы будут в гавне, не должно нас как людей разумных, заставлять соблюдать рамки... )))

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      ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > Persona_non_Grata 3 сентября, 20:23

      Чё охранника отпустила, а теперь, оторвавшись рОтОм от федунцовского "дружка", сама вышла подымить???
      Тока скоренько, бо федунишка долго ждать не будет: отнимет комп, чё тогда делать будешь???
      ))))))))))

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      ...
      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata > derrik2000 3 сентября, 20:28

      Я так понимаю без рюмашки, твои секс-фантазии не работают - надо "допинг" принять, ну а потом трусики федунца на обоняние, и фотка Заремы вдохновят старца на ручной труд !!! )))

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      ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > Persona_non_Grata 3 сентября, 20:39

      ВАФЕЛЬКУ федунца не урони, а то пнёт и вылетишь.
      Обратно в эскорт.
      Но уже кладовщицей. )))

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      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata > derrik2000 3 сентября, 20:47

      Ты бы дурачок о себе подумал - с такими выкидонами, глюками и тараканами в башке тебя скоро родня в дурку отправит и будет права - ты становишься потенциально социально опасен для общества !!! )))

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      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > Persona_non_Grata 3 сентября, 20:58

      Иди лучше на "работу".
      ТАМ у тебя лучше получается, раз пока федунец не выпнул.
      А здесь на сайте - слабенько, на пол-шишечки...)))))))))))

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      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata > derrik2000 3 сентября, 21:02

      Твоя мера длинны "пол шишечки" по соответствию к твоим антропометрическим данным может соответствовать только сусликам или хомячкам )))

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      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > Persona_non_Grata 3 сентября, 21:06

      От же ж неугомонная... )))))))))
      Чё, этой неугомонности в эскорте обучають???
      Так раскрой федунцу усё, чему учили..
      От ты - гнида, а? ))))))
      Ладно. Не боись. Ничё федунцу не скажу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > Спартач80 19 часов назад

      Чего ты своих оскорбляешь? Это же ваши, тарасовские!!!

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