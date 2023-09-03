РПЛ. «Локомотив» обыграл «Балтику» (3:2) и обогнал «Спартак», у Дзюбы гол и ассист

С победой КРАСНО - ЗЕЛЕНЫЕ!!!!
Играли Локо с Балтикой, а в комментариях в основном бом.жи с мясными...
«Локомотив» в седьмом туре РПЛ переиграл «Балтику». Москвичи вели 3:0 и едва не упустили преимущество.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба забил и сделал результативный пас.
Москвичи поднялись на пятое место, опередив «Спартак», ЦСКА, «Динамо».
Россия. РПЛ. 7-й тур
Локомотив (Москва) – Балтика (Калининград) – 3:2 (3:0)
Голы: 1:0 – Дзюба, 9; 2:0 – Миранчук, 17; 3:0 – Баринов, 34; 3:1 – Гузина, 51; 3:2 – Пряхин, 65.