Зарема отреагировала на поражение «Спартака» от «Краснодара» – она предсказывала легкую победу москвичей

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после матча седьмого тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром» (0:2).
«После «Динамо» всем было очевидно, какие связки рабочие, и какие конфигурации игроков приносят победы. «Краснодар» – самый удобный соперник, раньше им много забивали.
Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые ещe не сыграны между собой», – сказала Зарема.
- Салихова предсказывала легкую победу «Спартака».
- У команды 4 матча РПЛ подряд без побед.
- «Спартак» занимает 8-е место.
Источник: Sport24