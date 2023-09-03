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    • Зарема отреагировала на поражение «Спартака» от «Краснодара» – она предсказывала легкую победу москвичей

    Зарема отреагировала на поражение «Спартака» от «Краснодара» – она предсказывала легкую победу москвичей

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после матча седьмого тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром» (0:2).

    «После «Динамо» всем было очевидно, какие связки рабочие, и какие конфигурации игроков приносят победы. «Краснодар» – самый удобный соперник, раньше им много забивали.

    Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые ещe не сыграны между собой», – сказала Зарема.

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    Источник: Sport24

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    03.09.2023 00:07
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 11:22

      «Спартак» занимает 8-е место, но это не предел. Сегодня еще 4 матча!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife 3 сентября, 11:14

      Зарема путает случайность и закономерность))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2594

      ScarlettOgusania 3 сентября, 09:30

      "тренеру хочется обосновать свои трансферы" - кто из новых игроков был в стартовом составе, кроме Дуарте, который уже пол-сезона отыграл, в пору пребывания Заремы с Федуном на "корабле Спартака" состав и тренера по гороскопу определяли

      2
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 3 сентября, 08:56

      Со всем уважением , но Зареме следовало бы помолчать.
      Абаскаль её протеже , но она не готова признать , что это ошибка.
      Накупили игроков , хороших игроков по меркам РПЛ и что на выходе ?
      Костяка нет ( второй год он в клубе ), ИГРЫ нет , все приобретения в песок.
      Состав 1-2 лиге, идём на 8 месте.
      В РПЛ за 3 матча забили 1 (!!!)гол и то с липового пенальти.
      Что ещё он должен разрушить , чтобы получить вольную ?
      Зарема , матч с Динамо не показатель , Кубок начнётся весной , в плей-офф. Сейчас это полигон для обкатки молодых и не надо козырять этим 4:1, дальше пройдут и Спартак и Динамо.
      Вам пора признать свою ошибку и хоть немного помолчать.

      5
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      Рейтинг: +62

      Владимир-Филиппов-vkontak > Алексей З 4 сентября, 12:02

      С уважением к эскортнице?! Совсем уже у вас мозги на ромбики распались.

      0
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      ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З > Владимир-Филиппов-vkontak 4 сентября, 12:37

      А ты уверен что твоя жена или мать не занимались тем , в чём ты Зарему обвиняешь ?
      Может пользовался её услугами , так расскажи в СМИ, озолотишься.
      Если нет такого опыта , тогда язык в жопу засунь.
      У неё 3 или 4 детей и все от мужа.

      1
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      ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З > Владимир-Филиппов-vkontak 4 сентября, 12:47

      У нас как в Зените сложилась ситуация, ума доХ не надо чтобы костяк слепить и наигрывать его. Накупили столько игроков , что на любой вкус можно схему подобрать 5-3-2 или 4-3-3, без проблем.
      Вот только Абаскаль сам не знает что хочет и игроков зае...л.Он психологически всех измотал , никто не знает будет ли в составе в очередном матче.
      Надо гнать.

      0
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З > Алексей З 4 сентября, 12:48

      Не тому адресовал...

      0
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      Рейтинг: +62

      Владимир-Филиппов-vkontak > Алексей З 4 сентября, 15:06

      А ты смешной. Но глупый, как и большинство болельщиков сви ней.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +257

      ALEXMAN888 3 сентября, 07:41

      Всё, Зарема виновата! А, Абаскаль? Да, не тренер это! Он сам видимо в а.уе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5255

      Эном айс 3 сентября, 07:34

      А что так лаконично-то?
      Ожидали минимум девять пунктов.
      Видимо спичрайтер на шашлыках и трубку не берёт.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2014

      Artemka444 3 сентября, 07:05

      Тупые отмазки, придумай лучше!!!

      0
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 06:57

      Абасцалась хряковская потаскушка со своими прогнозами. Гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +740

      Докторо123 3 сентября, 05:45

      Зареме привет ! !Гыгыгы !!!

      2
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      Рейтинг: +2445

      evgevg13 3 сентября, 05:08

      Баба на корабле- к беде.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      голлевацнен > evgevg13 3 сентября, 05:24

      Не самая она глупая и неплохо разбирается в футболе. Глупой она не может быть априори, раз миллиардеру натянула писю на голову.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2445

      evgevg13 > голлевацнен 3 сентября, 06:08

      А я разве сказал, что она глупая? Зачем всё переворачиваешь с ног на голову?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4690

      Snek > голлевацнен 3 сентября, 06:31

      Зарема превратила Спартак в посмешище, после твоих слов я начинаю понимать, что этого заслуживают болельщики этого клуба.
      Хотя к твоему великому сожалению, нынешнее руководство Спартака, пытается вернуть клубу хорошую репутацию.

      2
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      ...
      Рейтинг: +221

      То ли ещё будет > Snek 3 сентября, 11:15

      Как Зарема могла превратить Спартак в посмешище? Она что, тренировала его? Она чудила с составом? Не надо глупости говорить. Зарема такой же болельщик, как и мы все здесь комментирующие. Свалить вину на кого-то стороннего - это всё равно, что сказать, что кому-то помогает старик Хоттабыч.

      1
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      Рейтинг: +4690

      Snek > То ли ещё будет 3 сентября, 11:35

      Она руководила Спартаком, все перестановки в числе персонала и тренеров её рук дело, а так же все покупки и продажи игроков.
      Хочешь сказать, что это не оказывало влияние и последние 10 лет у вас были удачные трансферы и тренеры? Постоянная чехарда, кроме Карреры, которого и то выгнали из-за тупости той же Заремы, и случайной покупки Промеса, ничем эти 10 лет хорошим не запомнились. Покупка игроков за деньги, продажа за копейки, каждый сезон новый тренер, иногда по 2-3 тренера в сезон.
      Типа это всё ок? Нормальные менеджерские решения?

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      Рейтинг: +169

      witalik > То ли ещё будет 3 сентября, 13:04

      Вы хотя бы замужем, про женатого даже не хочу говорить. Ты, дятел, контролируешь, что твой супруг даже на лестничной клетке базарит? А здесь дура Зарема на всю страну федунишку позорит: это как надо своего бабу-недомужика презирать!!!!

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