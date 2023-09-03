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  • Зарема отреагировала на поражение «Спартака» от «Краснодара» – она предсказывала легкую победу москвичей

Зарема отреагировала на поражение «Спартака» от «Краснодара» – она предсказывала легкую победу москвичей

3 сентября 2023, 00:07
25

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после матча седьмого тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром» (0:2).

«После «Динамо» всем было очевидно, какие связки рабочие, и какие конфигурации игроков приносят победы. «Краснодар» – самый удобный соперник, раньше им много забивали.

Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые ещe не сыграны между собой», – сказала Зарема.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Салихова Зарема
Комментарии (25)
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derrik2000
1693689056
"всем было очевидно, какие связки рабочие". Ну, у тебя-то одни связки рабочие - горловые. Универсалка. )))
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portero
1693689890
Мотивируй соперников Спартака дальше!!!! Даже ленивые иностранцы соберутся на одну игру, чтоб путу на место поставить....
Ответить
Krasnodar 123
1693689961
Краснодару забивали с помощью Лавочкиных Кукуляуов Левниковых Егоровых Безбородовых и прочей нечисти по честному у Краснодара Спартаку не выиграть по крайней мере в Краснодаре сегодня судьишка тоже пытался подмогнуть Заремке но и это не помогло НЕ ЗАМЕТИТ - коза в сарафане
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Ghork
1693690439
Балатоход не плачь отзовись.... Ржу не могу)))))
Ответить
Просто-333
1693705839
"Великая ясновидящая"... Иди в школу полы мыть- толку больше будет.
Ответить
evgevg13
1693706892
Баба на корабле- к беде.
Ответить
Эном айс
1693715670
А что так лаконично-то? Ожидали минимум девять пунктов. Видимо спичрайтер на шашлыках и трубку не берёт.
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ScarlettOgusania
1693722621
"тренеру хочется обосновать свои трансферы" - кто из новых игроков был в стартовом составе, кроме Дуарте, который уже пол-сезона отыграл, в пору пребывания Заремы с Федуном на "корабле Спартака" состав и тренера по гороскопу определяли
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NewLife
1693728873
Зарема путает случайность и закономерность))
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paracetamol
1693729345
«Спартак» занимает 8-е место, но это не предел. Сегодня еще 4 матча!
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