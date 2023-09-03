Зарема отреагировала на поражение «Спартака» от «Краснодара» – она предсказывала легкую победу москвичей

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после матча седьмого тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром» (0:2).

«После «Динамо» всем было очевидно, какие связки рабочие, и какие конфигурации игроков приносят победы. «Краснодар» – самый удобный соперник, раньше им много забивали.

Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые ещe не сыграны между собой», – сказала Зарема.